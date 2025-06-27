НХЛ заключила новый договор с игроками, «Торонто» сохранил Тавареса. Итоги дня в хоккее

В минувшем регулярном сезоне Рашевский сыграл 65 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл 17 встреч, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) очка. Отметим, что в прошлом сезоне Дмитрий стал новым рекордсменом «Динамо» по голам, обойдя Вадима Шипачёва (90).