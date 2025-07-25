Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Коротких об «Амуре»: «Цель — выход в плей-офф, будем делать все для этого. Что касается моей игры, задача — улучшить показатели прошлого сезона»

— Встречались различные слухи относительно твоего будущего в «Амуре». Почему ты сделал выбор в пользу Хабаровска?

Источник: Спортс"

— Зачем обсуждать слухи? Сейчас я в Хабаровске — это мой дом и родные люди. Хочу играть под руководством Александра Николаевича. Мы с ним занимались в прошлом сезоне, мне очень понравилось, верю в него и в команду. Для меня важно играть за людей, которые живут в моем городе.

— Принимая во внимание твои прошлогодние показатели, будет ли в следующем чемпионате больше ответственности в статистическом плане?

— Думаю, да, ведь я уже задал определенную планку, ниже падать мне нельзя. Но это на меня не давит, а, наоборот, придает сил и уверенности: раз уже что-то получилось, значит, можно замахнуться на большее.

— Какие цели и задачи ты ставишь перед собой на предстоящий сезон?

— Целью является выход в плей-офф, будем делать все для этого. Что касается моей игры, то задача — улучшить показатели прошлого сезона, — сказал нападающий «Амура» Игнат Коротких.

В прошедшем сезоне Коротких набрал 22 (9+13) балла в 52 матчах.