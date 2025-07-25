Коротких об «Амуре»: «Цель — выход в плей-офф, будем делать все для этого. Что касается моей игры, задача — улучшить показатели прошлого сезона»

— Зачем обсуждать слухи? Сейчас я в Хабаровске — это мой дом и родные люди. Хочу играть под руководством Александра Николаевича. Мы с ним занимались в прошлом сезоне, мне очень понравилось, верю в него и в команду. Для меня важно играть за людей, которые живут в моем городе.
— Принимая во внимание твои прошлогодние показатели, будет ли в следующем чемпионате больше ответственности в статистическом плане?
— Думаю, да, ведь я уже задал определенную планку, ниже падать мне нельзя. Но это на меня не давит, а, наоборот, придает сил и уверенности: раз уже что-то получилось, значит, можно замахнуться на большее.
— Какие цели и задачи ты ставишь перед собой на предстоящий сезон?
— Целью является выход в плей-офф, будем делать все для этого. Что касается моей игры, то задача — улучшить показатели прошлого сезона, — сказал нападающий «Амура» Игнат Коротких.
В прошедшем сезоне Коротких набрал 22 (9+13) балла в 52 матчах.