Коротких об «Амуре»: «Цель — выход в плей-офф, будем делать все для этого. Что касается моей игры, задача — улучшить показатели прошлого сезона»

— Зачем обсуждать слухи? Сейчас я в Хабаровске — это мой дом и родные люди. Хочу играть под руководством Александра Николаевича. Мы с ним занимались в прошлом сезоне, мне очень понравилось, верю в него и в команду. Для меня важно играть за людей, которые живут в моем городе.