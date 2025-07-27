Представители Ливо сделали заявление, «Авангард» подписал Потуральски. Итоги дня в хоккее

И вот мы вступаем в последний год контракта Боба, и его будут помнить как одного из лучших игроков, когда-либо выступавших за эту франшизу. Две победы в Кубке Стэнли подряд. Претендент на «Везину» и «Конн Смайт». Участие в Матче всех звёзд. В рейтинге лучших вратарей «Пантерз» за всю историю Бобровский уступает только Роберто Луонго по количеству сыгранных матчей, побед и сейвов. Бобровский не только закрепил за собой статус будущего члена Зала хоккейной славы, но можно с уверенностью сказать, что когда-нибудь 72-й номер Боба вознесут под своды дворца в Санрайзе", — цитирует журналиста The Hockey Writers.