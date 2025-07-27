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Пономарев о жизни в США: «50% налогов отдаешь и не получаешь сервиса, как в России. При более высоком доходе у них и расходы больше»

"Я считаю, что, когда жил в Америке, у меня сохранился российский менталитет, я не перестроился на США. Жил по русскому менталитету, поэтому мне не пришлось адаптироваться, когда я вернулся.

Источник: Спортс"

Даже когда живешь там, понимаешь, что нельзя сравнивать лоб в лоб Россию и Америку, потому что это параллельно разные страны. Ты не можешь сравнивать зарплату там и здесь. При более высоком доходе у них и расходы намного больше, так как ты 50% налогов отдаешь и не получаешь того сервиса, который получаешь в России.

Я всегда считаю себя русским, и для меня это важно. Больше всего в США не хватало родителей. А в плане быта не хватало городского транспорта. Я люблю спуститься в метро, меня там даже можно чаще увидеть, чем в такси«, — сказал нападающий “Авангарда” Василий Пономарев.