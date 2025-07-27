Пономарев о жизни в США: «50% налогов отдаешь и не получаешь сервиса, как в России. При более высоком доходе у них и расходы больше»

Даже когда живешь там, понимаешь, что нельзя сравнивать лоб в лоб Россию и Америку, потому что это параллельно разные страны. Ты не можешь сравнивать зарплату там и здесь. При более высоком доходе у них и расходы намного больше, так как ты 50% налогов отдаешь и не получаешь того сервиса, который получаешь в России.