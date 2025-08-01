Александр Овечкин: «Демидов — талантливый парнишка. Дай бог, чтобы все сложилось»

Демидов в апреле этого года подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем». За новый клуб он сыграл 7 матчей, забросил шайбу и сделал три результативные передачи.
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