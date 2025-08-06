Ларионов о двусторонке СКА: «В хоккей играют головой, а ноги — лишь инструмент. Сделаем акцент, чтобы ребята могли это понимать. Свобода творчества будет, но главное — рабочая этика, наверное»

— Я бы не сказал, что это раскатка, потому что довольно-таки была жесткая нагрузка в зале у одной группы. И дальше у них был лед. У второй группы был зал и теперь лед. Поэтому на раскатку совсем не похоже, потому что это была очень интенсивная 45-минутная тренировка.