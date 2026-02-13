Ричмонд
Он вложил в Овечкина всю душу и открыл ему дорогу к величию! Не стало крестного отца русской суперзвезды

Хоккейный мир будет всегда благодарен Александру Филиппову.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня не стало легендарного игрока и тренера «Динамо» Александра Филиппова. Об этом сообщил московский клуб. Современному хоккейному зрителю Филиппов известен в первую очередь как первый тренер и крестный отец Александра Овечкина. Тренировал детей Филиппов на протяжении всей своей карьеры, даже когда ему предлагали перейти на взрослый уровень, не соглашался:

«У меня были такие моменты. Помню в “Динамо” Виталий Семенович Давыдов два раза предлагал мне команду мастеров, я отвечал: “Сезон идет, давай я до конца сезона с детьми доведу, а потом посмотрим”. А потом все как-то затихало, да и я от детей никуда. Я не могу от них отказаться», — рассказывал Филиппов в интервью Sport24.

Тренировал он до последнего. Даже после проведенной в прошлом году операции, из-за которой Александр Николаевич должен был передвигаться с использованием специального устройства, он все равно не оставлял любимое дело, о чем сам рассказывал весной 2025 года в одном из интервью. А после того, как Овечкин побил рекорд Гретцки, Филиппов даже снялся в клипе Сергея Жукова — тот переписал одну из своих песен в честь эпохального события.

Среди воспитанников Филиппова множество известных не только динамовским болельщикам игроков — Александр Хаванов, Дарюс Каспарайтис, Алексей Терещенко, Александр Еременко, Андрей Миронов и другие.

С родителями Овечкина Татьяной и Михаилом Филиппов дружил, часто бывал на играх мамы Александра. Именно там, на одном из матчей баскетбольного «Динамо», Александр Николаевич и предложил определить маленького Сашу в хоккейную секцию:

«Тренировать его начал отец — Мишка (папа Александра Овечкина — прим. Sport24). Это потом уже, когда я набрал ребят 1988-го года рождения, все так повернулось. Моим пацанам было по 6 лет, Сашка постарше — ему уже 9 исполнилось. Я живу рядом с дворцом “Динамо” на улице Лавочкина, часто заглядывал туда — пообщаться, поболтать. Ну и как-то встретился с Мишкой, спрашиваю: “Где малой?” — “Да вон — под щитом сидит”. Тут отец его и сказал: “Надо что-то с ним делать, куда-то определять”. Ну я ему и ответил сходу: “Миш, давай я его к себе возьму, на коньки поставлю, научу, а там видно будет”. В итоге он год с лишним у меня тренировался, я посмотрел, как у него на льду все получается и подумал, что пора переводить Сашу в свой год».

Какое-то время спустя первый тренер Овечкина стал его крестным отцом:

«Мишка с Татьяной (Михаил и Татьяна Овечкины — прим. Sport24) сказали, что они давно собирались, но я на сборах находился все время. А потом как-то раз: “Давай, хватит тянуть”. Так и получилось».

О характере будущей звезды мирового хоккея и его отношении к делу Филиппов всегда говорил так: в этом большая заслуга родителей Овечкина, в особенности его мамы, которая является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу:

«Характер у Сашки был упертый, конечно, весь в мать. Иной раз дождь идет, а я говорю, пойдем на стадион побегаем. Пойдем. Всегда был готов».

В том, что Александр побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам Филиппов не сомневался и во многочисленных интервью, когда у него об этом спрашивали, всегда выражал уверенность в своем крестнике, подчеркивая, что это тяжелая задача. Но в то же время журил представителей прессы за нагнетание обстановки вокруг долгожданного события:

«Думаю, нам обоим повезло. Мне повезло, что попался такой талант, который вырос в такого игрока. Сашке повезло, что я ему какие-то знания передал, научил чему-то. Мы в этом плане друг друга дополняем. Каково быть первым тренером Овечкина? Это просто приятно. Смотришь, как он играет, и радуешься за него», — говорил Филиппов в интервью «Российской газете».

Sport24 выражает соболезнования родным и близким Александра Филиппова.

Автор: Надежда Тонконог

