Он вложил в Овечкина всю душу и открыл ему дорогу к величию! Не стало крестного отца русской суперзвезды

«Тренировать его начал отец — Мишка (папа Александра Овечкина — прим. Sport24). Это потом уже, когда я набрал ребят 1988-го года рождения, все так повернулось. Моим пацанам было по 6 лет, Сашка постарше — ему уже 9 исполнилось. Я живу рядом с дворцом “Динамо” на улице Лавочкина, часто заглядывал туда — пообщаться, поболтать. Ну и как-то встретился с Мишкой, спрашиваю: “Где малой?” — “Да вон — под щитом сидит”. Тут отец его и сказал: “Надо что-то с ним делать, куда-то определять”. Ну я ему и ответил сходу: “Миш, давай я его к себе возьму, на коньки поставлю, научу, а там видно будет”. В итоге он год с лишним у меня тренировался, я посмотрел, как у него на льду все получается и подумал, что пора переводить Сашу в свой год».