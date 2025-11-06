Путин выбрал бы дзюдо, самбо и борьбу, если бы вернулся в детство

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что все равно выбрал бы дзюдо, самбо и борьбу, если бы вернулся в детство.
Путин в ходе поездки в Самару прибыл в физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». Во время осмотра ледовой площадки президент побеседовал с юными фигуристами. Одна из участниц встречи спросила главу государства, каким спортом он хотел бы попробовать заниматься, если бы смог вернуться в детство.
«Тем, чем занимался, тем бы и хотел бы — самбо, борьбой, дзюдо. Мне это очень нравилось всегда, я делал это с удовольствием и получал удовлетворение», — ответил Путин.
Президент посоветовал юным спортсменам тоже стараться заниматься тем, что приносит удовлетворение.
«Тогда будут результаты», — добавил Путин.