Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин выбрал бы дзюдо, самбо и борьбу, если бы вернулся в детство

Президент РФ посоветовал юным спортсменам стараться заниматься тем, что приносит удовлетворение.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что все равно выбрал бы дзюдо, самбо и борьбу, если бы вернулся в детство.

Путин в ходе поездки в Самару прибыл в физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». Во время осмотра ледовой площадки президент побеседовал с юными фигуристами. Одна из участниц встречи спросила главу государства, каким спортом он хотел бы попробовать заниматься, если бы смог вернуться в детство.

«Тем, чем занимался, тем бы и хотел бы — самбо, борьбой, дзюдо. Мне это очень нравилось всегда, я делал это с удовольствием и получал удовлетворение», — ответил Путин.

Президент посоветовал юным спортсменам тоже стараться заниматься тем, что приносит удовлетворение.

«Тогда будут результаты», — добавил Путин.