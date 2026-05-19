Международная федерация муайтай вернула российским атлетам флаг и гимн

Теперь россияне снова смогут выступать на турнирах IFMA во всех возрастных категориях без ограничений.

Источник: muaythai.sport

Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) приняла решение о допуске российских и белорусских бойцов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте IFMA.

Президент IFMA Сакчье Тапсуван подчеркнул, что тайский бокс всегда олицетворял собой инклюзивность, дружбу, взаимное уважение и единство народов, отметив при этом, что российские и белорусские спортсмены в последние годы продолжали активно участвовать в мероприятиях IFMA в нейтральном статусе.

«Это важное решение для всего российского спорта и новый шаг к полноценному возвращению наших сборных на мировую арену», — написал в своем телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Уже в июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии.

Тайский бокс не является олимпийским видом спорта. Из олимпийских видов на данный момент с россиян сняли все ограничения международные федерации дзюдо, тхэквондо, спортивной борьбы, гимнастики и по водным видам спорта.