Российские самбисты выиграли 59 золотых медалей в 2026 году

«Уже 85 российских самбистов с начала этого года выступили на четырех международных турнирах и взяли 95 медалей, из которых 59 золотые. Поздравляем их», — отметил министр спорта.
Дегтярев напомнил, что с 2024 года самбо развивается в России как олимпийский вид спорта. Сегодня этим видом борьбы занимается 100 тыс. человек в 32 регионах России. Глава Минспорта указал, что Международная федерация самбо стала одной из первых, которая разрешила российским атлетам выступать под флагом национальной сборной команды.
«И в этом, конечно, заслуга нашего президента Владимира Владимировича Путина, который и сам является мастером спорта по самбо и имеет огромный авторитет среди всех поклонников единоборств», — сказал Дегтярев.
Министр спорта также зачитал обращение российского лидера к участникам спортивного мероприятия, выразив уверенность, что соревнования пройдут на традиционно высоком уровне и запомнятся честными и зрелищными поединками.
«Ваш турнир занимает особое место среди наиболее авторитетных соревнований по боевым искусствам, ведь он объединяет своими задачами профессионалов, посвятивших себя служению Закону, защите национальных интересов страны, обеспечению безопасности граждан. И конечно, отмечу большой вклад организаторов и участников Кубка в развитие самбо, продвижение ценностей единоборств, здорового и активного образа жизни, особенно среди молодежи», — говорится в обращении президента.
Дегтярев пожелал всем участникам выступить без травм, добавив, что отечественная школа на протяжении десятилетий воспитывает чемпионов, которыми страна гордится.
В Липецкой области 19 мая состоялись Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи. Участники из 23 регионов съехались в село Хмелинец, чтобы в уже в четвертый раз побороться за право выступить на первенстве России. Призовые места состязаний дают возможность выступить на Всероссийском первенстве. Чемпионат пройдет в начале июня в Уфе.