Российские самбисты выиграли 59 золотых медалей в 2026 году

В Липецкой области 19 мая состоялись Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи. Участники из 23 регионов съехались в село Хмелинец, чтобы в уже в четвертый раз побороться за право выступить на первенстве России. Призовые места состязаний дают возможность выступить на Всероссийском первенстве. Чемпионат пройдет в начале июня в Уфе.