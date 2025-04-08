В ФНС заблокировали банковский счет Хабиба. Экс-чемпион UFC не отчитался о доходах за 2024 год

Кроме того, Mash писал, что налоговая служба заморозила счета, связанные с его промоушеном Eagle FC и благотворительным фондом. До того как эти организации стали приносить прибыль, Хабиб был одним из их владельцев, но позже вышел из состава учредителей, оставив там своих родственников и друзей. Так, он, по сообщениям, покинул фирмы «Сильди», «Первый мобильный» и Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив.