В ФНС заблокировали банковский счет Хабиба. Экс-чемпион UFC не отчитался о доходах за 2024 год

Налоговые органы повторно заморозили банковский счет Хабиба Нурмагомедова из-за того, что он не предоставил декларацию о доходах за 2024 год в установленный срок, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте». В августе 2024-го Хабиб выплатил весь долг ФНС, составлявший 302 млн рублей.
Из-за долга в отношении Нурмагомедова было начато исполнительное производство на сумму 79,4 млн рублей. Дело возбудили 5 июля 2024-го — с того момента бойцу было запрещено покидать территорию России, а судебные приставы приступили к поиску его имущества для последующей конфискации и продажи.
Сообщалось, что среди имущества, на которое был наложен арест, находятся семейный дом в Дагестане и коллекция автомобилей, включающая шесть машин: Ferrari California T, стоимость которой оценивается примерно в 300 тысяч долларов, Mercedes-Benz AMG GT S (около $ 161 тысячи), Mercedes-Benz S-Class (около $ 122 тысяч), BMW 7-й серии (около $ 101 тысячи), Toyota Land Cruiser (около $ 85 тысяч) и Toyota Tacoma (около $ 44 тысяч).
Кроме того, Mash писал, что налоговая служба заморозила счета, связанные с его промоушеном Eagle FC и благотворительным фондом. До того как эти организации стали приносить прибыль, Хабиб был одним из их владельцев, но позже вышел из состава учредителей, оставив там своих родственников и друзей. Так, он, по сообщениям, покинул фирмы «Сильди», «Первый мобильный» и Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив.
Налоговая служба обратила внимание на эти действия и начала проверку, в результате чего несколько компаний, связанных с бойцом, были закрыты. В частности, прекратило деятельность ООО «Хикмет тревел» по причине недостоверных сведений в официальных документах. Отмечается, что на 15 августа все счета бывшего чемпиона UFC разблокированы.
Евгений Нарижный