Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без глумления и отрезанных голов. В Италии открыли Олимпийские игры

Церемонии прошли в центрах каждого из четырех кластеров, которые примут соревнования: в Милане, Предаццо, Ливиньо и Кортина-д’Ампеццо.

30

МИЛАН, 7 февраля. /ТАСС/. Состоялось открытие XXV зимних Олимпийских игр. Церемонии прошли в центрах каждого из четырех кластеров, что примут соревнования: в Милане, Предаццо, Ливиньо и Кортина-д’Ампеццо. Основное торжество принял легендарный стадион «Сан-Сиро».

13 российских спортсменов, допущенных до Игр в нейтральном статусе, были лишены возможности принять участие в традиционном параде атлетов, однако большинству из них календарь соревнований все равно не позволил бы посетить церемонию.

Ее содержание разительно отличалось от того, что было полтора года назад в Париже. Не было ни глумления над религией, ни номеров с отрезанными головами, ни откровенных рекламных интеграций, ни промокших под дождем зрителей. Обошлось и без ляпов организаторов: олимпийский флаг повесили правильно, а Южную Корею не перепутали с КНДР.

Международный олимпийский комитет (МОК) совместно с оргкомитетом решил больше не экспериментировать с форматом и вернуться к классике. Вероятно, политический подтекст у такого решения тоже был, если вспомнить разгромную рецензию тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа на парижскую церемонию. Теперь в олимпийском движении мода на консерватизм, приверженцем которого и является нынешний глава Белого дома.

Мировую звезду для церемонии подобрали соответствующую — икону американской поп-музыки Мэрайю Кэри. В роскошном вечернем платье она исполнила итальянский хит Volare.

Источник: Спорт-Экспресс

Скромно, но со вкусом

При выборе постановщика церемонии организаторы тоже сделали ставку на качество и традиции. Им стал итальянец Марко Балич, на счету которого 14 церемоний открытия и закрытия Олимпиад и Паралимпиад, включая зимние Игры в Турине 2006 года и Игры-2014 в Сочи.

Номера церемонии были скромными, что можно объяснить тяжелым финансовым положением оргкомитета Игр — разного рода недочеты он устранял в авральном режиме. Сильвия Кавацци, мэр Бормио, в котором пройдут горнолыжные соревнования, охарактеризовала подготовку к Играм так: «В Италии всегда так, мы чемпионы [по тому, чтобы все сделать] в последнюю минуту».

Действо на «Сан-Сиро» напомнило церемонию десятилетней давности на не менее легендарной «Маракане» в Рио-де-Жанейро: много культурных отсылок, выступления мировых знаменитостей и незамысловатые номера.

Но сделаны они были со вкусом. Особенно красивой получилась сцена поднятия флага Италии. Девушки модельной внешности в элегантных костюмах национальных цветов прошли через всю сцену, что отсылало к показам мод, которыми славится Милан. Происходило это под взор ушедшего из жизни в прошлом году модельера Джорджо Армани, чья фотография появилась на экранах стадиона. Флаг страны в руках несла итальянская модель и девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти.

Во время церемонии зрителям также напомнили о выдающихся итальянских композиторах, спортсменах, в числе которых был мотогонщик Валентино Росси, о традициях страны и ее природе. Вторая часть шоу называлась «Путешествие во времени», во время заставки шоу были перечислены эмблемы всех прошлых зимних Олимпийских игр, включая Игры в Сочи.

Без политики не обошлось

На церемонии открытия присутствовали 50 глав государств и правительств. В их числе вице-президент США Джей Ди Вэнс, которого трибуны встретили неодобрительным гулом, когда тот появился на экранах во время выхода американской команды на арену. В пятницу утром в Милане прошел второй протест против присутствия на Играх агентов Службы иммиграции и таможенного контроля США. Их нахождение в стране после трагических событий в американском Миннеаполисе вызывало взрыв общественного возмущения. Хуже во время церемонии встречали только израильскую команду, против присутствия которой в Милане тоже прошли пикеты.

Глава МОК Кирсти Ковентри попыталась призвать людей позабыть о разногласиях на время Олимпиады. Она уже говорила о важности защиты спорта от вмешательства политики, что, впрочем, пока не сказалось на российских и белорусских спортсменах, которые вновь будут выступать на Играх в нейтральном статусе.

«Дух Олимпийских игр — это гораздо больше, чем просто спорт, это о нас, о том, что делает нас людьми, — сказала уроженка Зимбабве. — В Африке, откуда я родом, есть слово “убунту”, оно означает “я есть, потому что мы есть”. Наша сила исходит из заботы друг о друге, независимо от того, откуда мы родом, мы все знаем этот дух, он живет и дышит в каждом. Я наиболее отчетливо вижу этот дух на Олимпийских играх. Здесь спортсмены со всех уголков мира яростно соревнуются, но при этом уважают, поддерживают и вдохновляют друг друга».

Усилить посыл главы МОК пригласили южноафриканскую актрису Шарлиз Терон, которая напомнила заветы Нельсона Манделы.

Источник: Спорт-Экспресс

Незадолго до этого Олимпиаду открыл президент Италии Серджо Маттарелла. Перед церемонией зажжения олимпийского огня итальянский оперный певец Андреа Бочелли исполнил арию Nessun dorma (с итальянского — «Пусть никто не спит») из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини.

Впервые в истории Игр огонь был зажжен в двух городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо. В Милане это сделали олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту Альберто Томба и Дебора Компаньони, в Кортина-д’Ампеццо — тоже именитая горнолыжница София Годжа.

Источник: Спорт-Экспресс

Игры продлятся до 22 февраля. А для «Сан-Сиро» церемония стала последним большим спортивным событием. Вскоре стадион со столетней историей должен быть снесен.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше