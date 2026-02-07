Без глумления и отрезанных голов. В Италии открыли Олимпийские игры

«Дух Олимпийских игр — это гораздо больше, чем просто спорт, это о нас, о том, что делает нас людьми, — сказала уроженка Зимбабве. — В Африке, откуда я родом, есть слово “убунту”, оно означает “я есть, потому что мы есть”. Наша сила исходит из заботы друг о друге, независимо от того, откуда мы родом, мы все знаем этот дух, он живет и дышит в каждом. Я наиболее отчетливо вижу этот дух на Олимпийских играх. Здесь спортсмены со всех уголков мира яростно соревнуются, но при этом уважают, поддерживают и вдохновляют друг друга».