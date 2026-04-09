«Временные рамки отсутствуют». Международные федерации придумали, как затянуть возвращение россиян

Процесс восстановления прав наших спортсменов на мировой арене, который активно шел с осени прошлого года, снова затормозился. Особенно это заметно на примере зимних федераций, в которых много топ-менеджеров из недружественных России стран. Над ними теперь не висит необходимость срочно решить острые вопросы перед Олимпиадой, и они снова затягивают дело. Союз конькобежцев и Федерация хоккея отложили даже однозначную тему возвращения юниоров, Союз биатлонистов готовит бюрократические уловки для CAS, а лыжная федерация не собирается отказываться от антидопинговых придирок. В общем, будущий снежно-ледовый сезон снова в тумане. По сути, ни одна зимняя управляющая структура не выполнила рекомендаций МОК в полном объеме — ни по нейтральным статусам, ни по юниорам.
Чиновникам спешить как бы некуда
Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) дал официальные объяснения по поводу отсутствия решения о допуске российских и белорусских юниоров на международные старты на мартовском исполкоме организации. Вроде бы нет ничего страшного в том, что данный вопрос отложен до летнего конгресса организации (он состоится
«В соответствии с рекомендациями Олимпийского саммита, состоявшегося в декабре 2025 года, Совет получил обновленную информацию от МОК о реинтеграции спортсменов младше 17 лет из России и Белоруссии в международное спортивное сообщество. На данный момент конкретных временных рамок этого процесса нет», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ISU.
МОК действительно в своем декабрьском решении о возвращении наших юниоров под собственным флагом (в том числе в командных видах спорта) не обозначил конкретных сроков. За последние четыре месяца этим же рекомендациям последовали во многих федерациях — например, в волейболе, гандболе, хоккее на траве, фехтовании, тяжелой атлетике, конном спорте… Но из зимних дисциплин пока откликнулись только керлинг и ски-альпинизм. С остальными пока сплошная головная боль, и очень мало надежды на то, что ее станет меньше во время летних конгрессов самых упрямых и антироссийских спортивных организаций.
Автономия в управлении спортом, за которую сильно впрягаются олимпийские чиновники, на деле выливается в хаос. Некоторые федерации (легкой атлетики, серфинга и биатлона) до сих пор не выполнили рекомендации по допуску россиян в нейтральном статусе, принятые еще в марте 2023-го (прошло три года!). Сколько может занять неспешный процесс возвращения юниоров, не знает никто — в отдельных случаях дело наверняка дойдет до судов. Однако отсутствие в документах МОК четко обозначенных сроков делает перспективы разбирательств очень зыбкими. В летних видах еще можно ссылаться на начало квалификационных стартов к ОИ-2028, а вот зимним чиновникам спешить как бы некуда.
Субъективный подход
Почему санкции против нашего спорта в 2022 году были введены очень оперативно — буквально за несколько дней (в случае с МОК) или за пару недель (в случае с международными федерациями), а сейчас возвращение идет с таким скрипом? Увы, в этой ситуации мы видим, как мировое спортивное движение оказалось жертвой политической конъюнктуры. В 2022-м на фоне истерики в западных СМИ многим руководителям федераций казалось, что, принимая участие в кампании по «отмене России», они не нарушают права атлетов, а проявляют гражданскую позицию. Вроде как сейчас ничто не мешает им так же поступить в отношении американцев и израильтян. Однако это находится за пределами политического мейнстрима, и кроме того — ссора с США чревата катастрофическими финансовыми потерями.
По-хорошему ограничения в отношении России и Белоруссии в спорте надо снимать — это понятно всем, за исключением самых отмороженных русофобов. Однако это сопряжено с признанием собственных ошибок, чего международные чиновники делать очень не любят. Кроме того, есть возможность поторговаться с российской стороной, получить с нас побольше денег за нейтральные статусы и заставить пройти еще какие-нибудь унизительные процедуры. Все это мы проходили во время антидопинговой саги в легкой атлетике, которая стараниями Себастьяна Коу продолжалась рекордные восемь лет. Ну и нельзя исключать момент зависимости многих видов спорта от правительств западных стран, которые пока не собираются ослаблять давление на Россию, в том числе в культурно-спортивной сфере.
В зимних видах эта зависимость особенно крепка. И чиновники отлично понимают: массовый допуск россиян неизбежно приведет к бесконечным визовым скандалам и демаршам на церемониях. Поэтому практически все снежные и ледовые федерации выполнили рекомендации МОК и решения судов только частично. В коньках, шорт-треке и фигурном катании до сих пор нет не только решения по юниорам, но и вердикта по нейтральным статусам (допуск до Олимпиады был разовой акцией). В санном спорте, бобслее и скелетоне принято дискриминационное решение по эстафетам и экипажам (двойкам и четверкам), хотя в других видах спорта это давно не считается командной дисциплиной. В лыжах, фристайле и сноуборде вообще возник замкнутый круг — наших лидеров не допускают из-за отсутствия международных допинг-проб, но при этом не включают в соответствующие пулы.
Очевидно, что это все отговорки и попытки потопить рекомендации МОК в бюрократических формальностях. Мы уже многократно видели, как любому беззаконию находятся объяснения в регламентах, хартиях и конституциях. А при наличии политической воли нюансы и формальные барьеры преодолеваются всего за несколько дней. Олимпийский лидер Кирсти Ковентри сейчас проявляет запредельную осторожность, двигаясь по пути снятия санкций мелкими шажками. Видя такую нерешительность, руководство федераций делает ставку на собственные субъективные подходы, и приструнить их становится все труднее. К сожалению, для спортивного движения такой разброд не сулит ничего хорошего. Нынешний хаос придется расхлебывать еще много лет.
Олег Шамонаев