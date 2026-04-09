«Временные рамки отсутствуют». Международные федерации придумали, как затянуть возвращение россиян

Почему санкции против нашего спорта в 2022 году были введены очень оперативно — буквально за несколько дней (в случае с МОК) или за пару недель (в случае с международными федерациями), а сейчас возвращение идет с таким скрипом? Увы, в этой ситуации мы видим, как мировое спортивное движение оказалось жертвой политической конъюнктуры. В 2022-м на фоне истерики в западных СМИ многим руководителям федераций казалось, что, принимая участие в кампании по «отмене России», они не нарушают права атлетов, а проявляют гражданскую позицию. Вроде как сейчас ничто не мешает им так же поступить в отношении американцев и израильтян. Однако это находится за пределами политического мейнстрима, и кроме того — ссора с США чревата катастрофическими финансовыми потерями.