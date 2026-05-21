Дегтярев: Россия ведет диалог с МОК без агрессии и угроз, это принесет плоды

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) ведет диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) без агрессии и угроз. Об этом во время пленарной сессии «Стратегия международного сотрудничества: приоритеты, вызовы, перспективы» на конференции «Развитие международного спортивного сотрудничества» рассказал председатель ОКР и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Я хочу поздравить Паралимпийский комитет России с 30-летием и с полноценным возвращением в паралимпийское движение, — сказал Дегтярев. — В этом году наши параатлеты стали настоящими героями Игр в Милане. Их поздравил президент. Несмотря на ограниченный состав, заняли третье место. Они стали символом крепости духа и спортивного подвига. Процессу восстановлению следовала большая дипломатическая и юридическая работа. Благодаря победе в суде над FIS (Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда — прим. ТАСС) параатлеты смогли выступить».
«Активная спортивная дипломатия обеспечила другие успехи России. Это возможность выступать с флагом и гимном в дзюдо, водных видах, гимнастических видах. Мы ведем диалог с МОК без агрессии и угроз. Это принесет плоды, я уверен. Без России и Белоруссии целостность спорта невозможна», — добавил Дегтярев.
Российские спортсмены на Паралимпиаде 2026 года выступали с флагом и гимном страны. Трехкратной победительницей соревнований стала лыжница Анастасия Багиян, дважды на высшую ступень пьедестала поднимался лыжник Иван Голубков. На счету горнолыжницы Варвары Ворончихиной две золотые, а также серебряная и бронзовая награда. Горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золотую и две бронзовые медали.
Ранее ограничения с российских спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, боксу, смешанным единоборствам, борьбе и муайтай. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания и Международной федерации гимнастики. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, керлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и других.