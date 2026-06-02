Гимнастка-вундеркинд, дружба без переводчика и атмосфера праздника

Калининград хорошо знает, как город может объединяться вокруг спорта. В 2018 году так было во время чемпионата мира по футболу. Здесь Испания едва не проиграла Марокко, Бельгия и Англия репетировали матч за бронзу, а Модрич забивал Нигерии. О тех временах напоминают железная фигура Забиваки по дороге из аэропорта в город и сохранившиеся муралы на зданиях в историческом центре. Город продолжает жить футболом и сегодня. Год назад «Балтика» вернулась в РПЛ и отметила это событие чемпионским парадом на теплоходе, после чего стала главной сенсацией сезона в элите, почти до самого его завершения претендуя на бронзу.
На прошлой неделе на теплоходе плавали участники X Российско-Китайских молодежных летних игр, которые приехали в Калининград посоревноваться и подарить городу еще один спортивный праздник, приуроченный к 80-летию региона. Об этом напомнил министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев, открывавший Игры.
«Мы находимся в самой западной точке России. Калининградская область отмечает свой 80-летний юбилей. Здесь, в Европе, поднимутся флаги России и Китая. Это очень важно, в том числе с исторической точки зрения. Это дополнительная соревновательная активность, укрепляющая дружбу между странами», — сказал руководитель российского спорта.
Открытие состоялось в Светлогорске, и это еще одно напоминание о чемпионате мира. Восемь лет назад в этом курортном городе на берегу Балтийского моря базировалась сборная Сербии. Теперь его показали молодым спортсменам Китая.
Поняли, над чем нужно работать
После красивого открытия начались соревнования по 12 видам спорта. Программу подобрали едва ли не идеально, что подтвердил итоговый медальный зачет.
Китайцы стартовали бодро, забрав первые четыре медали — в настольном теннисе и скалолазании. В теннисе Китай вообще не отдал нашим ни одного первого места. Для российских юниоров РКИ стали хорошей проверкой своих возможностей.
«Китай — мировой лидер в настольном теннисе. Мы увидели наши ошибки, поняли, над чем нужно работать и к чему стремиться. Важный опыт для всей нашей команды. Здорово, что выступали под флагом России. Давно этого ждали», — сказала теннисистка сборной России Злата Терехова.
«Интересные соревнования. Я до этого никогда не выступала вместе с китайцами. У меня вообще не было опыта международных соревнований, а тут удалось и посоревноваться, и пообщаться. Плюс атмосфера очень классная. Много зрителей — все кричат и поддерживают. На всероссийских соревнованиях такого нет», — отметила Мария Силкина.
Запомним эти имена
Первые золотые медали для сборной России были завоеваны, что неудивительно, в художественной гимнастике и синхронном плавании.
13-летняя гимнастка Алеся Найфонова стала главным героем Игр. Запомним ее имя. Ведь, как показывает история, путь от побед на РКИ до триумфа на больших турнирах не такой уж длинный. Его прошли Евгения Канаева, Арина и Дина Аверины, Лала Крамаренко и другие. В Калининграде Найфонова выиграла личное многоборье и упражнения с булавами и лентой. Также у нее золото в командном зачете.
«Буду дальше идти к своим целям. Вернусь с РКИ и буду отрабатывать все, что не получилось», — поделилась дальнейшими планами четырехкратная победительница Игр.
Если в художественной гимнастике у России девять золотых из девяти возможных, то в синхронном плавании китайцы забрали два золота. Оба — в мужском соло. Остальные восемь дисциплин выиграли российские синхронисты.
Как отметил семикратный чемпион мира Александр Мальцев, приехавший в Калининград в качестве тренера 18-летнего Владимира Першина, подготовка сольных программ началась совсем недавно. На тренировках больше времени уделялось постановке программ в миксте с Ариной Тумкиной. Как результат — два золота в смешанных дуэтах на РКИ остались в России.
Выпускники на трибунах
Явно сильнее сборные России были в боксе и спортивной борьбе. Боксеры проиграли только один поединок из девяти. В борьбе у хозяев 11 золотых медалей из 13. За схватками с первого ряда наблюдали двукратные олимпийские чемпионы по вольной борьбе Анатолий и Сергей Белоглазов.
«В Китае есть очень талантливые ребята, — сказал Анатолий Белоглазов, ранее работавший со сборной Китая. — Они хотели внедрить нашу систему подготовки в борьбе. И это дало результат. Когда мы работали, сразу четыре китайца участвовали в Олимпийских играх. Для них это большой успех».
Звездные зрители были и на баскетболе. За матчами во Дворце спорта «Янтарный» следили чемпионы Европы Сергей Моня и Виктор Хряпа. Если у юношей борьбы особо не получилось, то девушки выдали напряженную серию. В первых двух матчах борьба шла очко в очко. Только в третьем матче преимущество наших стало заметным уже к большому перерыву. Итоговые 89:54 принесли России второе золото.
Пляжный волейбол проходил в курортном Зеленоградске. Старт турнира совпал с днем последнего звонка в школах. Часть выпускников после школы заглянули на соревнования и увидели, как российские пары начали путь к золотым медалям.
Уникальный формат
Китайцы отыгрались в бадминтоне, победив в каждом из пяти разрядов. Завершил программу бадминтона матч смешанных команд. Всех участников турнира разбили на пары из одного китайца и одного российского игрока.
«Полезный формат. Он позволяет развивать навыки. Ты не выучиваешь одну комбинацию, а играешь произвольно, показывая все свои способности. У китайцев мастеровитые ребята. У них все на высоком уровне: прием, подача. Мы хорошо друг друга понимали и без переводчика», — сказал бадминтонист сборной России Всеволод Черкасов.
Еще одним медальным видом спорта стало ушу. В исконно китайском боевом искусстве наши смотрелись достойно и забрали 10 золотых медалей против 16 у китайцев.
Почти каждый старт собирал полные трибуны — жители Калининграда и гости города искренне переживали за всех спортсменов. А вечером праздник переносился на остров Канта: под открытым небом, в торжественной обстановке в формате городского фестиваля победителям и призерам вручали медали. Каждый вечер в Калининграде завершался лазерным шоу на кафедральном соборе. И это еще одна добрая история, которая запомнится всем участникам Игр. После кулуарных всероссийских соревнований почувствовать себя героем большого события, получить медаль при большом скоплении зрителей и услышать гимн страны в свою честь — такие воспоминания останутся со спортсменами на всю жизнь. Также все запомнят культурную программу: прогулку на теплоходе, экскурсию на подводную лодку и на Янтарный комбинат, а также поездки на Куршскую косу и в Зеленоградск.
На протяжении шести дней Калининград жил Играми, и каждый день спорт выполнял свою главную миссию — объединять людей и дарить им радость. Когда через годы нынешние юниоры будут выходить на крупнейшие мировые арены, они наверняка вспомнят май 2026-го, Балтийское море, полные трибуны на соревнованиях, остров Канта и гимн страны в честь их побед на Российско-Китайских играх.
Анатолий Курагин