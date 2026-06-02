Гимнастка-вундеркинд, дружба без переводчика и атмосфера праздника

Калининград хорошо знает, как город может объединяться вокруг спорта. В 2018 году так было во время чемпионата мира по футболу. Здесь Испания едва не проиграла Марокко, Бельгия и Англия репетировали матч за бронзу, а Модрич забивал Нигерии. О тех временах напоминают железная фигура Забиваки по дороге из аэропорта в город и сохранившиеся муралы на зданиях в историческом центре. Город продолжает жить футболом и сегодня. Год назад «Балтика» вернулась в РПЛ и отметила это событие чемпионским парадом на теплоходе, после чего стала главной сенсацией сезона в элите, почти до самого его завершения претендуя на бронзу.