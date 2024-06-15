Белорусы завоевали более 30 наград в третий день Игр БРИКС

В субботу, 15 июня, представители нашей страны завоевали 5 золотых, 13 серебряных и 18 бронзовых наград. Все золото в белорусскую копилку пришло из легкой атлетики: победы отпраздновали толкатель ядра Олег Томашевич, метательница копья Татьяна Холодович, прыгунья Виолетта Скворцова (тройной прыжок), бегун Вячеслав Скудный (1500 м), а также женский эстафетный квартет в составе Карины Соловьевой, Елизаветы Третяк, Янины Луценко и Эльвиры Граборенко (4×100 м).



На вторую ступень пьедестала сегодня поднимались каратисты Никита Кириевич и Иван Кудинов, штангистка Дарья Хейдер, легкоатлеты Павел Селиверстов (прыжки в высоту), Дмитрий Савин (1500 м), Анна Михайлова (400 м), Екатерина Беланович (400 м с/б) и Александр Шиманович (метание молота), гребцы Павел Синенко и Михаил Иванчиков (2х), Андрей Федоренко и Никита Корнеев (2х, легкий вес), Елена Фурман и Виолетта Коротыш (2х), а также два экипажа в четверке распашной.



Бронзовые награды завоевали представители ушу Мария Крученок, Анастасия Шутова и Алексей Шило, каратист Алексей Водчиц, гребчихи Татьяна Гончарова и Кристина Мотуз (2х, легкий вес), бадминтонисты София Яновская, Михаил Макаров и Глеб Швыдков, тяжелоатлет Роберт Куровский, легкоатлеты Никита Жигар (100 м), Никита Данилов (прыжки в высоту), Татьяна Шабанова (3000 м с/п), Александра Хильманович (400 м с/б), Владислав Булахов (прыжки в длину) и Анна Терлюкевич (ходьба), гимнасты Егор Шарамков (опорный прыжок) и Кира Магаревич (бревно), а также группа синхронисток в произвольной программе.