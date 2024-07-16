Перенос Игр дружбы не подтвердили

«У меня нет информации о переносе Всемирных игр дружбы, проведение которых было запланировано в этом году», — рассказал он. Такое же заявление сделала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Ранее 16 июля глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил о переносе турнира. Позднее он добавил, что, говоря о переносе, опирался на открытые источники.