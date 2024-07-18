Фелпс — лучший спортсмен с 2000 года по версии ESPN. Серена — 2-я, Месси — 3-й, Леброн — 4-й, Брэди — 5-й, Федерер — 6-й, Роналду — 13-й, Кросби — 22-й | Источник: Sports.Ru

В ходе голосования экспертам предлагалось выбрать лучших спортсменов в своем виде спорта с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). Участники опроса в нескольких раундах выбирали сильнейшего из двух названных кандидатов.

В результате голосования в каждом виде спорта были составлены списки из 10−25 человек, которые и вошли в общий топ-100.

Ранее были опубликованы имена спортсменов, которые заняли с 76-го по 100-е, с 75-го по 51-е и с 50-го по 26-е. Опубликована финальная часть рейтинга с 25-й по 1-ю позиции.

1. Майкл Фелпс, плавание;

2. Серена Уильямс, теннис;

3. Лионель Месси, футбол;

4. Леброн Джеймс, баскетбол;

5. Том Брэди, американский футбол;

6. Роджер Федерер, теннис;

7. Симона Байлс, гимнастика;

8. Тайгер Вудс, гольф;

9. Усэйн Болт, легкая атлетика;

10. Кобе Брайант, баскетбол;

11. Новак Джокович, теннис;

12. Рафаэль Надаль, теннис;

13. Криштиану Роналду, футбол;

14. Стефен Карри, баскетбол;

15. Кэтлин Ледеки, плавание;

16. Тим Данкан, баскетбол;

17. Шакил О’Нил, баскетбол;

18. Патрик Махоумс, американский футбол;

19. Льюис Хэмилтон, автогонки;

20. Аарон Дональд, американский футбол;

21. Дайана Таурази, баскетбол;

22. Сидни Кросби, хоккей;

23. Кевин Гарнетт, баскетбол;

24. Альберт Пухолс, бейсбол;

25. Флойд Мейвезер-младший, бокс.