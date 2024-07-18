Фелпс — лучший спортсмен с 2000 года по версии ESPN. Серена — 2-я, Месси — 3-й, Леброн — 4-й, Брэди — 5-й, Федерер — 6-й, Роналду — 13-й, Кросби — 22-й

В ходе голосования экспертам предлагалось выбрать лучших спортсменов в своем виде спорта с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). Участники опроса в нескольких раундах выбирали сильнейшего из двух названных кандидатов.
В результате голосования в каждом виде спорта были составлены списки из 10−25 человек, которые и вошли в общий топ-100.
Ранее были опубликованы имена спортсменов, которые заняли с 76-го по 100-е, с 75-го по 51-е и с 50-го по 26-е. Опубликована финальная часть рейтинга с 25-й по 1-ю позиции.
1. Майкл Фелпс, плавание;
2. Серена Уильямс, теннис;
3. Лионель Месси, футбол;
4. Леброн Джеймс, баскетбол;
5. Том Брэди, американский футбол;
6. Роджер Федерер, теннис;
7. Симона Байлс, гимнастика;
8. Тайгер Вудс, гольф;
9. Усэйн Болт, легкая атлетика;
10. Кобе Брайант, баскетбол;
11. Новак Джокович, теннис;
12. Рафаэль Надаль, теннис;
13. Криштиану Роналду, футбол;
14. Стефен Карри, баскетбол;
15. Кэтлин Ледеки, плавание;
16. Тим Данкан, баскетбол;
17. Шакил О’Нил, баскетбол;
18. Патрик Махоумс, американский футбол;
19. Льюис Хэмилтон, автогонки;
20. Аарон Дональд, американский футбол;
21. Дайана Таурази, баскетбол;
22. Сидни Кросби, хоккей;
23. Кевин Гарнетт, баскетбол;
24. Альберт Пухолс, бейсбол;
25. Флойд Мейвезер-младший, бокс.
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