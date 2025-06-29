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Командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Влодарчик, Тентоглу, Столь, Камбунджи, Джозеф, Штефела одержали победы, другие результаты

Соревнования проходят с 26 по 29 июня.

Источник: Спортс"

Командный чемпионат Европы по легкой атлетике.

Мадрид, Испания.

Женщины.

100 м с/б.

1. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) — 12,39.

2. Надин Виссер (Нидерланды) — 12,39.

3. Пиа Скшишовская (Польша) — 12,60.

400 м с/б.

1. Фатумата Бинта Диалло (Португалия) — 54,77.

2. Айомиде Фолорунсо (Италия) — 54,88.

3. Лина Нильсен (Великобритания) — 54,90.

800 м.

1. Анаис Бургуан (Франция) — 1.58,60.

2. Одри Верро (Швейцария) — 1.58,78.

3. Элоиза Койро (Италия) — 1.59,88.

4×100 м, эстафета.

1. Нидерланды — 42,02.

2. Испания — 42,11.

3. Германия — 42,52.

Тройной прыжок.

1. Каролина Жуайе (Германия) — 14,42.

2. Майя Оскаг (Швеция) — 14,18.

3. Эрика Джорджия Аноэта Сарачени (Италия) — 14,08.

Молот.

1. Анита Влодарчик (Польша) — 73,34.

2. Силья Косонен (Финляндия) — 73,09.

3. Анна Перчейз (Великобритания) — 71,41.

Мужчины.

110 м с/б.

1. Джейсон Джозеф (Швейцария) — 13,24.

2. Лоренцо Симонелли (Италия) — 13,27.

3. Тейд Оджора (Великобритания) — 13,36.

400 м с/б.

1. Вит Мюллер (Чехия) — 48,46.

2. Аластер Чалмерс (Великобритания) — 48,64.

3. Жюльен Бонвен (Швейцария) — 48,66.

4×100 м, эстафета.

1. Нидерланды — 37,87.

2. Германия — 38,27.

3. Великобритания — 38,33.

Прыжки в высоту.

1. Ян Штефела (Чехия) — 2,33.

2. Маттео Сьоли (Италия) — 2,27.

3. Тобиас Потье (Германия) — 2,24.

Прыжки в длину.

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) — 8,46.

2. Тобиас Монтлер (Швеция) — 8,08.

3. Маттиа Фурлани (Италия) — 8,07.

Диск.

1. Даниэль Столь (Швеция) — 68,36.

2. Мика Сосна (Германия) — 66,17.

3. Лоуренс Окойе (Великобритания) — 65,83.