Командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Влодарчик, Тентоглу, Столь, Камбунджи, Джозеф, Штефела одержали победы, другие результаты

Командный чемпионат Европы по легкой атлетике.
Мадрид, Испания.
Женщины.
100 м с/б.
1. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) — 12,39.
2. Надин Виссер (Нидерланды) — 12,39.
3. Пиа Скшишовская (Польша) — 12,60.
400 м с/б.
1. Фатумата Бинта Диалло (Португалия) — 54,77.
2. Айомиде Фолорунсо (Италия) — 54,88.
3. Лина Нильсен (Великобритания) — 54,90.
800 м.
1. Анаис Бургуан (Франция) — 1.58,60.
2. Одри Верро (Швейцария) — 1.58,78.
3. Элоиза Койро (Италия) — 1.59,88.
4×100 м, эстафета.
1. Нидерланды — 42,02.
2. Испания — 42,11.
3. Германия — 42,52.
Тройной прыжок.
1. Каролина Жуайе (Германия) — 14,42.
2. Майя Оскаг (Швеция) — 14,18.
3. Эрика Джорджия Аноэта Сарачени (Италия) — 14,08.
Молот.
1. Анита Влодарчик (Польша) — 73,34.
2. Силья Косонен (Финляндия) — 73,09.
3. Анна Перчейз (Великобритания) — 71,41.
Мужчины.
110 м с/б.
1. Джейсон Джозеф (Швейцария) — 13,24.
2. Лоренцо Симонелли (Италия) — 13,27.
3. Тейд Оджора (Великобритания) — 13,36.
400 м с/б.
1. Вит Мюллер (Чехия) — 48,46.
2. Аластер Чалмерс (Великобритания) — 48,64.
3. Жюльен Бонвен (Швейцария) — 48,66.
4×100 м, эстафета.
1. Нидерланды — 37,87.
2. Германия — 38,27.
3. Великобритания — 38,33.
Прыжки в высоту.
1. Ян Штефела (Чехия) — 2,33.
2. Маттео Сьоли (Италия) — 2,27.
3. Тобиас Потье (Германия) — 2,24.
Прыжки в длину.
1. Милтиадис Тентоглу (Греция) — 8,46.
2. Тобиас Монтлер (Швеция) — 8,08.
3. Маттиа Фурлани (Италия) — 8,07.
Диск.
1. Даниэль Столь (Швеция) — 68,36.
2. Мика Сосна (Германия) — 66,17.
3. Лоуренс Окойе (Великобритания) — 65,83.