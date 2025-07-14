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Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. Аргентина встретится с США, Великобритания сыграет с Испанией, Хорватия против Венгрии, другие матчи

15 июля в Сингапуре пройдут третьи матчи группового этапа.

Источник: Спортс"

Чемпионат мира по водному поло.

Сингапур.

Женщины.

Групповой этап.

Группа A.

Австралия — Новая Зеландия — 12.35.

Италия — Сингапур — 14.10.

Положение в группе: Австралия — 6 очков (2 матча), Новая Зеландия — 3 (2), Италия — 3 (2), Сингапур — 0 (2).

Группа B.

Аргентина — США — 4.00.

Китай — Нидерланды — 11.00.

Положение в группе: США — 6 (2), Нидерланды — 3 (2), Китай — 3 (2), Аргентина — 0 (2).

Группа C.

Греция — Япония — 5.35.

Хорватия — Венгрия — 15.45.

Положение в группе: Венгрия — 6 (2), Греция — 3 (2), Япония — 3 (2), Хорватия — 0 (2).

Группа D.

ЮАР — Франция — 7.10.

Великобритания — Испания — 8.45.

Положение в группе: Испания — 6 (2), Великобритания — 6 (2), Франция — 0 (2), ЮАР — 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Победители групп выходят напрямую в ¼ финала, а занявшие второе и третье места команды — в ⅛ финала.