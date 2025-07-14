Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. Аргентина встретится с США, Великобритания сыграет с Испанией, Хорватия против Венгрии, другие матчи

Чемпионат мира по водному поло.
Сингапур.
Женщины.
Групповой этап.
Группа A.
Австралия — Новая Зеландия — 12.35.
Италия — Сингапур — 14.10.
Положение в группе: Австралия — 6 очков (2 матча), Новая Зеландия — 3 (2), Италия — 3 (2), Сингапур — 0 (2).
Группа B.
Аргентина — США — 4.00.
Китай — Нидерланды — 11.00.
Положение в группе: США — 6 (2), Нидерланды — 3 (2), Китай — 3 (2), Аргентина — 0 (2).
Группа C.
Греция — Япония — 5.35.
Хорватия — Венгрия — 15.45.
Положение в группе: Венгрия — 6 (2), Греция — 3 (2), Япония — 3 (2), Хорватия — 0 (2).
Группа D.
ЮАР — Франция — 7.10.
Великобритания — Испания — 8.45.
Положение в группе: Испания — 6 (2), Великобритания — 6 (2), Франция — 0 (2), ЮАР — 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Победители групп выходят напрямую в ¼ финала, а занявшие второе и третье места команды — в ⅛ финала.