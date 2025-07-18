Велотрек. Чемпионат Европы среди юниоров и молодежи. Иванченко взяла золото, Лысенко, Чертихина и Казаков — серебро

Анадия, Португалия.
Женщины до 23 лет.
Гонка по очкам.
1. Алена Иванченко (Россия) — 54 очка.
2. Айнара Альберт (Испания) — 53.
3. Лука Виерстраете (Бельгия) — 41.
Спринт.
1. Иона Мойр (Великобритания).
2. Алина Лысенко (Россия).
3. Райан Эдмундс (Великобритания).
Юниорки.
Гит.
1. Эрин Ботман (Великобритания) — 1.08,092.
2. Юлия Чертихина (Россия) — 1.08,875.
3. Зита Гейсенс (Бельгия) — 1.09,203.
Мужчины до 23 лет.
Гонка по очкам.
1. Хуан Давид Сьерра (Италия) — 91.
2. Даниил Казаков (Россия) — 80.
3. Эллиот Роу (Великобритания) — 74.