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Велотрек. Чемпионат Европы среди юниоров и молодежи. Иванченко взяла золото, Лысенко, Чертихина и Казаков — серебро

Чемпионат Европы по велотреку среди юниоров и молодежи.

Источник: Спортс"

Анадия, Португалия.

Женщины до 23 лет.

Гонка по очкам.

1. Алена Иванченко (Россия) — 54 очка.

2. Айнара Альберт (Испания) — 53.

3. Лука Виерстраете (Бельгия) — 41.

Спринт.

1. Иона Мойр (Великобритания).

2. Алина Лысенко (Россия).

3. Райан Эдмундс (Великобритания).

Юниорки.

Гит.

1. Эрин Ботман (Великобритания) — 1.08,092.

2. Юлия Чертихина (Россия) — 1.08,875.

3. Зита Гейсенс (Бельгия) — 1.09,203.

Мужчины до 23 лет.

Гонка по очкам.

1. Хуан Давид Сьерра (Италия) — 91.

2. Даниил Казаков (Россия) — 80.

3. Эллиот Роу (Великобритания) — 74.