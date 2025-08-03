Светлана Журова: «Больше всего на ЧМ впечатлил Мальцев. Он большой молодец, все-таки в нашей стране очень непросто быть синхронистом»

Надеюсь, он будет передавать это и другим мальчишкам. Уверена, что в будущем он еще окажет влияние на популяризацию синхронного плавания у нас в стране. И классно, что в нашей стране мужское синхронное плавание есть, иначе бы об этом говорили только за рубежом", — сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Журова.