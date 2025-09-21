Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Женщины разыграют медали в прыжках в высоту и на 800 м, мужчины — в метании диска, десятиборье и на 5000 м, пройдут 4 эстафеты

Токио, Япония.
Прыжки в высоту, женщины.
13:30.
Фавориты: Ярослава Магучих, Юлия Левченко (обе — Украина), Никола Олислагерс, Элинор Паттерсон (обе — Австралия), Морган Лейк (Великобритания), Кристина Хонзель (Германия).
800 м, женщины.
13:35.
Фавориты: Кили Ходжкинсон, Джорджия Хантер-Белл (обе — Великобритания), Одри Верро (Швейцария), Мэри Мораа, Лилиан Одира (обе — Кения), Джессика Халл (Австралия).
5000 м, мужчины.
13:50.
Фавориты: Хагос Гебрхивет, Биниам Мехари (оба — Эфиопия), Грант Фишер, Нико Янг (оба — США), Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Джордж Миллс (Великобритания), Джимми Грессье (Франция).
Метание диска, мужчины.
14:00.
Фавориты: Миколас Алекна (Литва), Мэттью Дэнни (Австралия), Кристьян Чех (Словения), Даниэль Столь (Швеция), Мика Сосна, Хенрик Янссен (оба — Германия).
Эстафета 4×400 м, мужчины.
14:25.
Эстафета 4×400 м, женщины.
14:40.
Десятиборье, мужчины.
14:55.
Фавориты: Кайл Гарланд (США), Сандер Скотхейм (Норвегия), Эйден Оуэнс-Делерме (Пуэрто-Рико), Лео Нойгебауэр (Германия), Йоханнес Эрм (Эстония).
Эстафета 4×100 м, женщины.
15:10.
Эстафета 4×100 м, мужчины.
15:20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов — московское. Прямые трансляции — на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».