Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Женщины разыграют медали в прыжках в высоту и на 800 м, мужчины — в метании диска, десятиборье и на 5000 м, пройдут 4 эстафеты

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025.

Источник: Спортс"

Токио, Япония.

13:30.

Фавориты: Ярослава Магучих, Юлия Левченко (обе — Украина), Никола Олислагерс, Элинор Паттерсон (обе — Австралия), Морган Лейк (Великобритания), Кристина Хонзель (Германия).

800 м, женщины.

13:35.

Фавориты: Кили Ходжкинсон, Джорджия Хантер-Белл (обе — Великобритания), Одри Верро (Швейцария), Мэри Мораа, Лилиан Одира (обе — Кения), Джессика Халл (Австралия).

5000 м, мужчины.

13:50.

Фавориты: Хагос Гебрхивет, Биниам Мехари (оба — Эфиопия), Грант Фишер, Нико Янг (оба — США), Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Джордж Миллс (Великобритания), Джимми Грессье (Франция).

Метание диска, мужчины.

14:00.

Фавориты: Миколас Алекна (Литва), Мэттью Дэнни (Австралия), Кристьян Чех (Словения), Даниэль Столь (Швеция), Мика Сосна, Хенрик Янссен (оба — Германия).

Эстафета 4×400 м, мужчины.

14:25.

Эстафета 4×400 м, женщины.

14:40.

Десятиборье, мужчины.

14:55.

Фавориты: Кайл Гарланд (США), Сандер Скотхейм (Норвегия), Эйден Оуэнс-Делерме (Пуэрто-Рико), Лео Нойгебауэр (Германия), Йоханнес Эрм (Эстония).

Эстафета 4×100 м, женщины.

15:10.

Эстафета 4×100 м, мужчины.

15:20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов — московское. Прямые трансляции — на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».