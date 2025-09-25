Мотогонщик Маркес: «Кто помнит, сколько “Золотых мячей” у Месси — 7, 8, 9? Но мы точно знаем, что он значил для футбола, “Барселоны” и Аргентины, и это важнее цифр»

Очень немногие угадали бы точное число, правда? И с завоеваниями любого другого спортсмена происходит то же самое. В случае с Месси, например, мы точно знаем, что он значил для футбола, для «Барселоны» и для Аргентины, эпоху, которую он ознаменовал и которая все еще продолжается, без сомнения. Вот что важно в спортсмене. Цифры — да, но прежде всего то, чего ты добиваешься и как именно", — сказал шестикратный чемпион мира в классе MotoGP.