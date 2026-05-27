В XXI веке кроме Кейна только два игрока забивали больше 60 голов за один сезон

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Баварии» Харри Кейн в сезоне-2025/26 забил 61 гол в 51 матче. Это его лучший результат в карьере.

Ранее только Криштиану Роналду (61 гол в сезоне-2014/15) и Лионель Месси (73 гола в сезоне-2011/12) в XXI веке забивали более 60 голов на клубном уровне за один сезон.

В сезоне-2025/26 Кейн забил 36 мячей в чемпионате Германии, 10 — в Кубке страны, 14 — в Лиге чемпионов и 1 — в Суперкубке Германии. Предыдущим его рекордом были 44 гола в сезоне-2023/24.

Всего за карьеру 32-летний Кейн сыграл 147 матчей во всех турнирах, забил 146 голов и сделал 33 результативные передачи.