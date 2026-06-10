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Месси, Роналду, Инфантино, Джек Хьюз, Леброн, Карри, Синнер, Алькарас, Соболенко, Малинин, Усик, Дюплантис, Погачар — в списке из 100 самых влиятельных людей в спорте по версии Time

Журнал Time опубликовал список из 100 наиболее влиятельных людей в спорте в 2026 году. Сотня разделена на четыре группы: легенды, титаны, новаторы и лидеры.

В число легенд вошли: Лионель Месси (футбол), Айтана Бонмати (футбол), Леброн Джеймс (баскетбол), Кейтлин Кларк (баскетбол), Янник Синнер (теннис), Карлос Алькарас (теннис), Илья Малинин (фигурное катание), Ландо Норрис (автогонки), Сехей Отани (бейсбол), Арман Дюплантис (легкая атлетика), Тадей Погачар (велоспорт) и другие.

В списке титанов: Криштиану Роналду (футбол), Алекс Морган (футбол), Эрлинг Холанд (футбол), Джек Хьюз (хоккей), Виктор Вембаньяма (баскетбол), Рори Макилрой (гольф), Йоханнес Клэбо (лыжные гонки) и другие.

В группу новаторов попали: Купер Флэгг (баскетбол), Майкл Джордан (баскетбол) и Дэнни Хэмлин (автогонки) за антимонопольный иск против NASCAR, Алиса Лью (фигурное катание), Линдси Вонн (горные лыжи), IShowSpeed (блогер и стример) и другие.

В число лидеров вошли: Джанни Инфантино (футбол), Стефен Карри (баскетбол), Бекки Хэммон (баскетбол), Арина Соболенко (теннис), Фейт Кипьегон (легкая атлетика), Андреа Кими Антонелли (автогонки), Александр Усик (бокс), Дана Уайт (смешанные единоборства), Джесси Диггинс (лыжные гонки), Люк Литтлер (дартс), принц Гарри и другие.

Отметим, что ни один представитель России не вошел в сотню.

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