Клэбо об «МЮ»: «Я начал болеть за них, когда там играл Сульшер. Это было естественно, они были лучшей командой. Потом я равнялся на Роналду»

В лыжных гонках моим кумиром был Петтер Нортуг, когда он начал выигрывать гонки в 2006 году. А в футболе — Криштиану Роналду, потому что я всегда был фанатом «Манчестер Юнайтед», и он был там своего рода главным. Я действительно равнялся на него", — рассказал Клэбо.