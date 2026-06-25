Клэбо об «МЮ»: «Я начал болеть за них, когда там играл Сульшер. Это было естественно, они были лучшей командой. Потом я равнялся на Роналду»

«Болеть за “Юнайтед” было вполне естественно. Это началось еще в раннем детстве, когда там играл Сульшер. Это была лучшая команда в то время, и это было само собой разумеющимся», — сказал 29-летний спортсмен.
Клэбо также вспомнил, как мать «обманом» заставляла его бегать по лесу по утрам, утверждая, что это улучшит его выносливость на футбольном поле. Йоханнес в детстве любил играть в футбол с друзьями.
"Думаю, это точно помогло мне лучше кататься на лыжах. Не уверен, что это сильно помогло мне в футболе.
В лыжных гонках моим кумиром был Петтер Нортуг, когда он начал выигрывать гонки в 2006 году. А в футболе — Криштиану Роналду, потому что я всегда был фанатом «Манчестер Юнайтед», и он был там своего рода главным. Я действительно равнялся на него", — рассказал Клэбо.