Операция «Обсидиан»: грузинское регби вошло в историю самых масштабных допинговых скандалов

World Rugby объявила о завершении самого масштабного антидопингового расследования в истории регби — операции «Обсидиан». Результаты оказались ошеломляющими: экс-капитан сборной Грузии Мераб Шарикадзе дисквалифицирован на 11 лет, еще пять игроков получили длительные сроки отстранения, а врач национальной команды — 9 лет. Однако куда более тревожным выглядит другое обстоятельство: сотрудники национального антидопингового агентства Грузии (GADA) сами оказались частью преступной схемы, заранее предупреждая игроков о грядущих тестах. Итог — ВАДА официально заявило об утрате доверия к GADA, а правительство Грузии отозвало признание собственного антидопингового органа.
Как развивались события
2019−2023 годы — в сборной Грузии по регби действует отлаженная система подмены допинг-проб. По данным расследования, игроки как минимум пять раз использовали «чистую» мочу Шарикадзе для обхода тестов. Параллельно врач команды Нуца Шаматава через общий чат оповещала регбистов о датах внесоревновательного контроля — такую информацию она получала напрямую от сотрудников GADA.
2023 год, осень — World Rugby фиксирует аномалии в биологических паспортах грузинских игроков накануне Кубка мира во Франции. Данные передаются в ВАДА. Начинается совместное расследование под кодовым названием «Обсидиан».
2023 год, Кубок мира — трое из шести фигурантов выходят на поле в составе сборной Грузии. Еще один снимается с турнира «по медицинским показаниям». Грузия проигрывает все матчи в группе.
2025 год, декабрь — уже завершивший карьеру и перешедший в MMA Шарикадзе дает интервью, в котором сообщает о шестилетней дисквалификации за предоставление своей мочи для тестов одноклубников. Позже срок увеличится почти вдвое — до 11 лет.
Март 2026 года — ВАДА и World Rugby публикуют промежуточные итоги. Президент ВАДА Витольд Банька называет происходящее «возмутительным» и предупреждает: «Это еще не конец истории». Ведомство изымает пробы грузинских атлетов из других видов спорта для перепроверки.
12 мая 2026 года — оглашение окончательных санкций. Шестеро игроков и врач команды дисквалифицированы на сроки от 9 месяцев до 11 лет. Союз регби Грузии признает обвинение в неправомерном поведении (misconduct) и соглашается на нераскрытый финансовый штраф с обязательством провести масштабные антидопинговые реформы.
Кто и за что наказан
Санкции распределились следующим образом:
— Мераб Шарикадзе, экс-капитан, 104 матча за сборную, — 11 лет. Именно он выступал донором «чистой» мочи для партнеров. ДНК-анализ подтвердил совпадение образцов.
— Нуца Шаматава, бывший главный врач сборной, — 9 лет. Организовывала подмену образцов и рассылала предупреждения о допинг-контроле в командный чат, охватывавший до 26 игроков.
— Георгий Чкоидзе — 6 лет.
— Отар Лашхи, Лаша Хмаладзе и Мириани Модебадзе — по 3 года каждый.
— Лаша Ломидзе — 9 месяцев.
Сроки дисквалификации отсчитываются с момента введения временных отстранений, что позволит некоторым игрокам успеть восстановиться к Кубку мира 2027 года.
Примечательная деталь: расследование не выявило доказательств применения препаратов, повышающих спортивные результаты. Регбисты скрывали употребление марихуаны и трамадола — сильнодействующего опиоидного обезболивающего. Это не смягчает тяжести нарушения, но принципиально меняет оценку ситуации: команда выстроила сложнейшую систему обмана не ради чемпионских амбиций, а чтобы скрыть дурные привычки игроков.
Почему GADA «отделалось лишь штрафом»?
В российском информационном поле уже появился тезис о том, что грузинское антидопинговое агентство «отделалось лишь штрафом». На деле ситуация сложнее. Финансовый штраф был наложен не на GADA, а на Союз регби Грузии — за халатность, выразившуюся в том, что должностные лица «сознательно не выполняли свои антидопинговые обязательства». Сумма осталась нераскрытой, но это лишь верхушка айсберга.
Что касается непосредственно GADA, то здесь последствия оказались куда серьезнее любого денежного взыскания:
— Правительство Грузии отозвало признание национального антидопингового агентства. Это означает, что GADA де-факто прекращает существование как национальная антидопинговая организация.
— Создается новое агентство с полностью обновленным штатом. ВАДА подчеркнуло: «совершенно другой персонал» — то есть кадровая зачистка является одним из условий восстановления доверия.
— Материалы переданы в Compliance Review Committee ВАДА для возможной ускоренной процедуры признания GADA несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Если это произойдет, Грузия рискует столкнуться с санкциями вплоть до запрета на проведение международных соревнований и лишения права выступать под национальным флагом.
— Расследование распространяется на другие виды спорта. ВАДА уже изъяло пробы грузинских атлетов из других дисциплин и проводит экспертизу биологических паспортов. Директор разведки и расследований ВАДА Гюнтер Юнгер заявил: «Мы переходим к следующей фазе — оценке того, выходят ли проблемы грузинского регби за пределы одного вида спорта».
Таким образом, говорить о «легком испуге» для GADA не приходится. Агентство фактически ликвидировано, а масштаб последствий для грузинского спорта в целом еще предстоит оценить.
Системный сбой или национальная особенность?
Дело сборной Грузии по регби беспрецедентно не только суровостью приговоров. Главный тревожный сигнал — коллаборация между спортсменами и официальными структурами, призванными бороться с допингом. Сотрудники GADA не просто закрывали глаза на нарушения — они были активными соучастниками: фальсифицировали даты взятия проб, использовали подложную документацию для оправдания пропуска тестов и не наблюдали за спортсменами во время сдачи мочи. Это не халатность — это сознательное разрушение антидопинговой системы изнутри.
Президент ВАДА Витольд Банька назвал случившееся «потрясением для грузинского спорта и правительства, а также для мирового регби». И это не риторическое преувеличение. До скандала мужская сборная Грузии считалась витриной национального спорта: сильнейшая команда Европы за пределами «Кубка шести наций», стабильно собиравшая полные стадионы. Теперь эта репутация уничтожена.
Отдельного внимания заслуживает реакция Союза регби Грузии. В марте 2026 года организация признала: «Эти события нанесли серьезный удар по репутации грузинского регби» — и пообещала «интенсивную работу и жесткие меры для предотвращения подобных инцидентов». Однако признание вины и обещания реформ не отменяют вопроса: как руководство союза годами не замечало системной подмены проб в главной команде страны?
Показательно и то, что расследование вышло далеко за пределы регби. ВАДА уже запустило масштабную перепроверку проб спортсменов из других видов спорта. Риск обнаружения аналогичных схем не нулевой.
Украинская параллель
Грузинский скандал — не первый случай, когда национальное антидопинговое агентство на постсоветском пространстве оказывается в центре расследования о системном предупреждении спортсменов.
Хронологически первым — и самым масштабным — в этом ряду стало российское дело. В 2016 году независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена представила доклад, основанный на показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Согласно выводам комиссии, в России с 2011 по 2015 год действовала «система сокрытия допинга», охватившая более 1000 спортсменов в 30 видах спорта. Центральными элементами схемы стали именно заблаговременное предупреждение атлетов о визитах допинг-офицеров и подмена «грязных» проб на «чистые», в некоторых случаях через содействие инспекторов допинг-контроля. Однако большая часть фактуры по российскому делу связана с иной схемой сокрытия приема запрещенных субстанций — манипуляциями с пробами в лаборатории.
Позже, в 2019 году ВАДА запустило «Операцию Геркулес» уже в отношении Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ). Итоги, обнародованные в октябре 2021 года, показали, что с 2012 года НАДЦУ проводил необоснованный заблаговременный сбор проб: спортсменов по телефону или через тренеров приглашали явиться в офис центра на следующий день для тестирования — целыми командами, в ожидании проверки. Более того, в 2021 году центр сознательно предоставил как минимум шесть проб, взятых в соревновательный период, в качестве внесоревновательных, что позволяло атлетам выполнить норматив для допуска к Олимпиаде в Токио. Глава департамента расследований ВАДА Гюнтер Янгер тогда заявил: «Операция “Геркулес” получила убедительные и подтвержденные доказательства того, что НАДЦУ использовала практику телефонных разговоров со спортсменами или связывалась с ними через тренеров, чтобы попросить их явиться на следующий день для тестирования».
Сходство украинского дела с грузинским очевидно: в обоих случаях сотрудники национальных антидопинговых органов сами становились частью преступной схемы, а нарушения длились годами. Однако есть и принципиальные различия. Украинский кейс охватывал все виды спорта — от легкой атлетики до командных дисциплин, тогда как «Обсидиан» изначально сфокусирован на регби, хотя расследование уже расширяется. Но самое показательное — финал. В сентябре 2022 года исполком ВАДА временно освободил НАДЦУ от ответственности из-за «форс-мажорных обстоятельств» — военного конфликта. А в декабре 2024 года ВАДА официально закрыло дело, полностью восстановив полномочия НАДЦУ и доверие к нему. Директор центра Сергей Попик назвал это «большим успехом для всей антидопинговой общины Украины». Для сравнения: GADA не получило ни отсрочки, ни восстановления — правительство Грузии просто отозвало его признание, а ВАДА продолжает процедуру признания агентства несоответствующим кодексу.
Эта разница в подходах порождает неудобные вопросы. Два национальных антидопинговых органа, два системных нарушения, одна и та же схема с предупреждением спортсменов — и два принципиально разных исхода. Геополитический контекст, в котором оказалась Украина, стал для НАДЦУ тем щитом, которого у Тбилиси не нашлось. Остается лишь гадать, пошло ли бы ВАДА на столь же жесткие меры в отношении Киева, если бы не «форс-мажор», — но факт остается фактом: грузинское агентство прекратило существование, а украинское продолжает работу, получив от ВАДА «полное восстановление доверия».
Итоги
Беспрецедентный масштаб санкций. Совокупный срок дисквалификации семи фигурантов составил 35 лет и 9 месяцев. Ни одно антидопинговое расследование в истории регби не приводило к столь массовым и длительным отстранениям.
Институциональный коллапс. Случай Грузии демонстрирует, что опасность представляет не только индивидуальный допинг, но и сращивание спортивных структур с антидопинговыми органами. GADA не справилось со своей задачей — и прекратило существование в прежнем виде.
Превентивный сигнал. Решительность ВАДА и World Rugby в этом деле посылает однозначный сигнал остальным странам: системные нарушения антидопинговых правил не останутся без последствий, даже если речь идет не о препаратах, повышающих результаты, а о рекреационных веществах. Сам факт организованной подмены проб является тягчайшим нарушением — и наказывается соответственно.
Незавершенность. Операция «Обсидиан» не закончена. Результаты перепроверки проб из других видов спорта могут привести к новым разоблачениям. Возможное признание GADA несоответствующим кодексу ВАДА способно повлечь санкции в отношении всего грузинского спорта. За развитием событий будут пристально следить не только в Тбилиси, но и в других столицах постсоветского пространства, где антидопинговые системы проходят схожие стресс-тесты — кейс Украины тому доказательство.
Станет ли это уроком для других — покажет время.
Сергей Лисин