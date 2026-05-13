Операция «Обсидиан»: грузинское регби вошло в историю самых масштабных допинговых скандалов

Позже, в 2019 году ВАДА запустило «Операцию Геркулес» уже в отношении Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ). Итоги, обнародованные в октябре 2021 года, показали, что с 2012 года НАДЦУ проводил необоснованный заблаговременный сбор проб: спортсменов по телефону или через тренеров приглашали явиться в офис центра на следующий день для тестирования — целыми командами, в ожидании проверки. Более того, в 2021 году центр сознательно предоставил как минимум шесть проб, взятых в соревновательный период, в качестве внесоревновательных, что позволяло атлетам выполнить норматив для допуска к Олимпиаде в Токио. Глава департамента расследований ВАДА Гюнтер Янгер тогда заявил: «Операция “Геркулес” получила убедительные и подтвержденные доказательства того, что НАДЦУ использовала практику телефонных разговоров со спортсменами или связывалась с ними через тренеров, чтобы попросить их явиться на следующий день для тестирования».