Крылова объяснила падение в полуфинале олимпийского турнира по шорт-треку

Об этом россиянка рассказала ТАСС после окончания соревнований, по итогам которых она заняла 9-е место.
«Мы зацепились коньками, — сказал Крылова о падении в полуфинале. — Ошибки никто не допустил, просто так сложились обстоятельства: я делала шаг направо, а она влево, и в этот момент мы пересеклись. Ее вины в этом не было. Но я все равно бы, наверное, не прошла. Обидно, конечно, но это была не главная ошибка».
Спортсменка отметила, что по ходу дистанции совершила несколько лишних движений, которые отняли у нее силы.
«Можно было лучше, — сказала россиянка об итоговом результате. — Финал? Конечно, чем выше тем, лучше. Это было вполне по силам».
Крыловой 23 года, она является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 м и 1 000 м и многократной победительницей этапов Кубка России.