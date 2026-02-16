Ричмонд
Крылова объяснила падение в полуфинале олимпийского турнира по шорт-треку

МИЛАН, 16 февраля. /ТАСС/. Алена Крылова упала в полуфинале олимпийского турнира по шорт-треку на дистанции 1 000 метров, зацепившись за конек соперницы, ее вины в случившемся нет.

Источник: Reuters

Об этом россиянка рассказала ТАСС после окончания соревнований, по итогам которых она заняла 9-е место.

«Мы зацепились коньками, — сказал Крылова о падении в полуфинале. — Ошибки никто не допустил, просто так сложились обстоятельства: я делала шаг направо, а она влево, и в этот момент мы пересеклись. Ее вины в этом не было. Но я все равно бы, наверное, не прошла. Обидно, конечно, но это была не главная ошибка».

Спортсменка отметила, что по ходу дистанции совершила несколько лишних движений, которые отняли у нее силы.

«Можно было лучше, — сказала россиянка об итоговом результате. — Финал? Конечно, чем выше тем, лучше. Это было вполне по силам».

Крыловой 23 года, она является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 м и 1 000 м и многократной победительницей этапов Кубка России.