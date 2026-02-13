Дементьев: у Клебо значительно выросли шансы выиграть все золото Игр-2026

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Норвежец Йоханнес Клебо, одержавший в пятницу победу в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпиаде в Италии, после этого успеха значительно приблизился к исполнению цели выиграть на Играх-2026 все шесть золотых медалей в лыжных гонках. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев.
Клебо, ранее выигравший на Олимпиаде скиатлон и личный спринт, преодолел дистанцию за 20 минут 36,2 секунды. Второе место занял француз Матис Делож (отставание — 4,9 секунды), третье — представитель Норвегии Эйнар Хедегарт (+14,0). Финишировавший 15-м россиянин Савелий Коростелев отстал от лидера на 1 минуту 6,1 секунды.
«После сегодняшней победы Клебо стал очень близок к тому, чтобы выиграть на этих Играх все шесть золотых наград, — считает Дементьев. — В эстафете на 99 процентов норвежцы станут первыми, но в командном спринте я бы так безоговорочно им золото заранее не отдавал бы. Там может падение случиться или палка сломаться, да и те же итальянцы, считаю, способны себя проявить. Ну и на полтиннике у Клебо тоже хорошие шансы на победу, несмотря на конкуренцию со стороны других лыжников».
Для Клебо золотая медаль в разделке стала восьмой на Олимпиадах. Прежде восьмикратными олимпийскими чемпионами по зимним видам спорта становились биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален, а также Бьорн Дэли и Марит Бьёрген, выступавшие в лыжных гонках. Все перечисленные спортсмены также представляли сборную Норвегии.