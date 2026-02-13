Дементьев: у Клебо значительно выросли шансы выиграть все золото Игр-2026

«После сегодняшней победы Клебо стал очень близок к тому, чтобы выиграть на этих Играх все шесть золотых наград, — считает Дементьев. — В эстафете на 99 процентов норвежцы станут первыми, но в командном спринте я бы так безоговорочно им золото заранее не отдавал бы. Там может падение случиться или палка сломаться, да и те же итальянцы, считаю, способны себя проявить. Ну и на полтиннике у Клебо тоже хорошие шансы на победу, несмотря на конкуренцию со стороны других лыжников».