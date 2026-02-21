Ричмонд
Коростелев считает, что Большунов не смог бы отнять у Клебо золото на Играх

Норвежец выиграл в Италии все шесть гонок.

Источник: AP 2024

ТЕЗЕРО /Италия/, 21 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион 2022 года Александр Большунов не смог бы отнять золотые медали у норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на Олимпиаде в Италии. Такое мнение журналистам высказал российский участник Игр Савелий Коростелев.

Во время Олимпиады в Италии Клебо заявил, что хочет взять реванш за неудачное выступление на предыдущих Играх в Китае, где норвежская команда из шести гонок трижды уступила первое место россиянам, которые сейчас представлены только Коростелевым. Клебо завоевал шесть из шести наград высшего достоинства в Италии.

«Интересное заявление, — сказал Коростелев. — В целом, можно сказать, что он его взял [реванш] — шесть из шести. Большунов в нынешнем состоянии не помешал бы ему».

Он считает, что россиянам было бы сложно противостоять норвежцам даже в эстафете. «Это было бы тяжело. Нас не было четыре года, что-то все равно за гранью фантастики», — сказал он.

Ранее Большунов в интервью «Спорт-Экспрессу» сравнил с цирком лыжные гонки на Олимпиаде с учетом отсутствия россиян. «Пусть приезжает», — заметил Коростелев, согласившись с мнением, что Клебо теперь величайший лыжник в истории.