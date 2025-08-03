Успеть до Олимпиады. Над чем нам надо работать после водного чемпионата мира?

В заключительный день женская сборная едва не завоевала бронзу в женской комбинированной эстафете, чего уж вообще никто не ждал. А девушки навязали китаянкам такую борьбу на последних двух этапах, что сидевшие рядом представители КНР аж встали, казалось, что Трофимова вытянет. Увы, не вытянула. В целом, на прошедшем чемпионате, если рассматривать плавание, девушки произвели более благоприятное впечатление, чем парни. Но этого, даже рекордов России от Клепиковой, пока что не хватает для личных медалей чемпионатов мира, вот в чем дело. Наши прогрессируют, но конкуренты делают это еще быстрее.