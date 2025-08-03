Успеть до Олимпиады. Над чем нам надо работать после водного чемпионата мира?

Команда нейтральных атлетов «Б», как на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре называлась сборная России, завершила выступление на турнире на четвертом общекомандном месте, завоевав 18 наград — шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых. Мы уступили Китаю (15 золотых), Австралии (13 золотых) и США (10 золотых). По серебру обошли Германию, у которой также шесть наград высшей пробы.
Это успех?
Две золотые награды — Александр Мальцев в синхронном плавании. Еще одна — тот же Мальцев плюс Гурбанбердиева. Синхронист, который неожиданно исчез из списка номинантов награды Минспорта РФ в 2024 году. Кто его оттуда убрал — известно.
Представим, что Мальцева нет, и где Россия? Девятая, над Италией и под Канадой, у которой четыре золотых, и все их завоевала одна спортсменка — Саммер Макинтош. То есть российская «синхронка», прыжки в воду и все спортивное плавание проиграли бы без Александра одной 18-летней канадке. Девушке, безусловно, выдающейся. Но — одной. Повезло, у России есть Мальцев. Которого вычеркивают после успешных Игр БРИКС, не забывая отчитываться за его медали, конечно.
Оставшиеся три золота ЧМ-2025 — в плавании — две эстафеты (смешанная и мужская комплексная 4×100) и Колесников на 50 на спине. Слава богу, все три дисциплины — олимпийские, даже полтинник, который будет в 2028 году на Играх. Негусто? Тут как посмотреть.
В заключительный день женская сборная едва не завоевала бронзу в женской комбинированной эстафете, чего уж вообще никто не ждал. А девушки навязали китаянкам такую борьбу на последних двух этапах, что сидевшие рядом представители КНР аж встали, казалось, что Трофимова вытянет. Увы, не вытянула. В целом, на прошедшем чемпионате, если рассматривать плавание, девушки произвели более благоприятное впечатление, чем парни. Но этого, даже рекордов России от Клепиковой, пока что не хватает для личных медалей чемпионатов мира, вот в чем дело. Наши прогрессируют, но конкуренты делают это еще быстрее.
Волнения нет только за мужское плавание на спине — там и Колесников, и Самусенко, и Лифинцев, скамейка приличная. В остальных дисциплинах плавания такой ресурс отсутствует, бронза Ильи Бородина на 400 комплексом в заключительный день ЧМ выглядела бонусом, шикарным, но бонусом.
Фокус на тех, кто на слуху
Отечественной традицией является выставление пары-тройки фамилий, за которыми стараются скрыть все остальное. Перед началом чемпионата такими фамилиями были Лифинцев, Колесников и Чикунова. Их победы прогнозировались, к бурному обсуждению их провалов также все было готово. Однако плавание, даже не говоря обо всех водных видах, не ограничивается мужской «спиной» и женским брассом.
Что у нас там в женском комплексе, например? Болезненный вопрос. Как обстоят дела в кролевых женских эстафетах? Что с женской «спиной», несмотря на глубочайшее уважение к прогрессу Алины Гайфутдиновой? Это неудобные вопросы, на которые как-то и отвечать не хочется, проще перевести фокус на тех, кто на слуху — их фамилии озвучены выше. Но так делать нельзя. В реальности ситуация такова:
1. В «синхронке» новые правила и новые расклады по судейству и, все на это указывает, в олимпийских дисциплинах выше серебра нас пока не пустят.
2. В прыжках КНР настолько подмяли под себя судейство, что, пока они всей заявкой на дисциплину «бомбочкой» в бассейн не прыгнут, ловить там нечего.
3. В водном поло нас пока нет.
4. В плавании с каждым сезоном перед ОИ результаты будут расти, рекорды биться, на это придется отвечать, и нет, не Климентом Колесниковым, хватит за ним прятаться.
Лучше думать о поражениях
Мы стараемся убедить себя, что одно личное золото в плавании — это хорошо? Одно, в дисциплине, которая только вчера стала олимпийской? В дисциплине, которая даже по словам самого Климента — лотерея?
Хорошо только то, что у нас есть три года до Олимпиады, это достаточное время, чтобы успеть как-то подтянуть то, что провисло, подобрать то, что отстало. Как-то наработать авторитет в «синхронке», обкатать там молодых девчонок. Выжать максимум из прыжков. И объективно оценить ситуацию в плавании, где пока что просто никто не начал точечно готовить мужские 50 на спине. Потому что, когда начнут, под Олимпиаду, ситуация может неприятно (и неожиданно) измениться.
Можно долго праздновать победы, это приятно и легко. Но лучше думать о поражениях, которых на завершившемся в Сингапуре ЧМ было гораздо больше. И помнить — если бы не Мальцев, мы бы проиграли общий зачет одной 18-летней канадке.
Сергей Лисин