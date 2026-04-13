Дегтярев прокомментировал решение World Aquatics о допуске россиян

«Приветствуем решение World Aquatics допустить российских и белорусских спортсменов ко всем международным соревнованиям по водным видам спорта наравне со остальными атлетами — в национальной форме, с флагом и гимном. Права российских спортсменов обсуждали на встрече с главой World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом в январе на Олимпийском совете Азии в Ташкенте. Благодарен господину Мусалламу за твердую позицию в этом вопросе. Очень важно, что международный спортивный диалог дает плоды и способствует планомерному восстановлению спортивных связей», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.