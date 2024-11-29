Экс-тренер Корне: бедная Швёнтек… Отстранение во время отпуска — это так несправедливо

«О-о-о, бедная Ига…



Один месяц дисквалификации, так несправедливо, так жёстко… Начиная сразу после Кубка Билли Джин Кинг и заканчивая прямо перед Australian Open. По сути, отстранение во время отпуска.



Мы посылаем тебе много поддержки, Ига, в эти трудные времена, которые ты переживаешь!!!» — написал Фазинкани в социальной сети X.