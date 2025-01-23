Соболенко — третий год подряд в финале в Австралии. Арина подобралась к величию Граф и Селеш

«Я горжусь собой и своей командой, — подчеркнула в интервью на корте Соболенко. — Это привилегия. Вы перечисляет эти имена (теннисисток, трижды подряд выигравших AO), и у меня мурашки по коже. Если я смогу вписать свое имя в историю, это будет очень много значить. Я о таком даже не мечтала. Раньше я мечтала хотя бы об одной победе на турнирах “Большого шлема”, а теперь у меня есть вот такая возможность. Поэтому в финале я я постараюсь сделать все возможное для победы».