«Одна вещь, от которой я уже немного устала у Арины — и, послушайте, мы все любим немного иронии и сумасшествия в речах, — но я правда устала от того, как она говорит о своей команде с сарказмом после поражений.
Я больше не могу. Каждый раз, когда она проигрывает, она такая: “Эй, ребята! Классная работа сегодня!” — и это уже не смешно.
Так что, думаю, с этим нужно что-то делать. Либо ты благодаришь свою команду, либо нет — но перестань каждый раз на них наезжать. Это пассивно-агрессивно и уже немного раздражает. А потом она ещё и смеётся, хотя видно, что ей самой это не кажется смешным», — приводит слова Стаббс We Love Tennis со ссылкой на эфир её подкаста.
«Это не смешно». Стаббс заявила, что её раздражают речи Арины Соболенко после поражений
Чемпионка четырёх турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира в парном разряде австралийка Ренне Стаббс раскритиковала поведение трёхкратной победительница мэйджоров, первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко после поражений.
«Одна вещь, от которой я уже немного устала у Арины — и, послушайте, мы все любим немного иронии и сумасшествия в речах, — но я правда устала от того, как она говорит о своей команде с сарказмом после поражений.