Мать теннисиста Медведева назвала причины переезда семьи во Францию

По ее словам, тренировки в Москве отнимали много времени и средств.
«Судьба так распорядилась, потому что мы, конечно, задумывались, куда ехать тренироваться, потому что в Москве тяжело — визы, гостиницы, все это отнимало много времени и дорого. Мы задумались сначала о Финляндии, потому что нам нравилась страна, мы там часто проводили каникулы, когда еще дети были маленькие. Мы нашли даже там теннисный центр, и тогда даже были финские теннисисты неплохие. Потом мы решили в Швецию — она рядом, там еще лучше теннис. Попробовали поехать туда, там тоже не сложилось. Когда мы в Швецию приехали, нас на две недели пригласил теннисный клуб, где у них тренировалась сборная, юноши. И там родители говорят: “Что вы тут делаете? Мы все мечтаем, чтобы у нас в детей в Испанию забрали, а вы в наши холодные края приехали”. И мы глубоко задумались. Зачем нам Швеция, если есть Испания?» — сказала Ольга Медведева в интервью, опубликованном на YouTube-канале Mr.Tennis.
«Но тут вмешалась судьба. Наша средняя дочь Алена поступила в университет во Франции. Мы ей советовали Париж, но она выбрала Ниццу. Мы приехали ее проведать с Даней, он здесь тренировался в каком-то клубе. Так мы приезжали и поняли, что здесь неплохо тренироваться и жить, тем более дочь здесь. Мы приняли решение во Францию переезжать и дали себе два года на переезд, что вот, когда ему будет 18, как раз и переедем. Продали квартиру в Москве и купили строящийся домик во Франции, как раз процесс строительства занял два года», — добавила мать спортсмена.
Медведеву 29 лет. Он занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Последний раз россиянин выигрывал турнир в мае 2023 года. На счету Медведева 20 титулов, включая победу на Открытом чемпионате США 2021 года.