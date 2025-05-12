Мать теннисиста Медведева назвала причины переезда семьи во Францию

«Судьба так распорядилась, потому что мы, конечно, задумывались, куда ехать тренироваться, потому что в Москве тяжело — визы, гостиницы, все это отнимало много времени и дорого. Мы задумались сначала о Финляндии, потому что нам нравилась страна, мы там часто проводили каникулы, когда еще дети были маленькие. Мы нашли даже там теннисный центр, и тогда даже были финские теннисисты неплохие. Потом мы решили в Швецию — она рядом, там еще лучше теннис. Попробовали поехать туда, там тоже не сложилось. Когда мы в Швецию приехали, нас на две недели пригласил теннисный клуб, где у них тренировалась сборная, юноши. И там родители говорят: “Что вы тут делаете? Мы все мечтаем, чтобы у нас в детей в Испанию забрали, а вы в наши холодные края приехали”. И мы глубоко задумались. Зачем нам Швеция, если есть Испания?» — сказала Ольга Медведева в интервью, опубликованном на YouTube-канале Mr.Tennis.