Российского тяжелоатлета Албегова лишили олимпийской медали | Источник: Спорт РИА Новости

В МОК не уточнили о лишении других завоеванных россиянином медалях на международных турнирах. Албегову 36 лет. Ранее он завоевал по два золота чемпионата мира (2013, 2014) и Европы (2012, 2013).

Торжественная церемония передачи перераспределенных олимпийских медалей Чон Сан Гюну и еще девяти спортсменам пройдет 9 августа в Париже у подножия Эйфелевой башни.

В 2016 году Албегова, как и всю сборную России по тяжелой атлетике, не допустили к участию в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за возможного упоминания спортсмена в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. По данным портала Inside the Games, в данном отчете был указан спортсмен весом свыше 105 кг, который перед Универсиадой в Казани сдал положительный допинг-тест на анаболический стероид оксандролон. Тогда Албегов выиграл в столице Татарстана золото.

В ноябре 2017 года Албегов был временно отстранен за нарушение антидопинговых правил. В феврале 2018 года с него сняли временное отстранение. В октябре 2020 года Албегов был дисквалифицирован Международной федераций тяжелой атлетики (IWF) на четыре года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Его отстранение было продлено в связи с нарушением запрета на участие в соревнованиях во время дисквалификации на три года один месяц и пять дней — до 1 декабря 2025 года.

Также в связи с перераспределением медалей ямайская прыгунья в длину Челси Хэммонд получит бронзовую награду Олимпийских игр 2008 года в Пекине после дисквалификации в 2017 году ставшей изначально второй россиянки Татьяны Лебедевой. Американцу Эрику Кинарду и канадцу Дереку Друэну вручат соответственно золото и серебро Олимпиады-2012 в прыжках в высоту. Соревнования были выиграны россиянином Иваном Уховым, который был лишен награды в 2019 году. Египетский тяжелоатлет Тарек Йехиа получит бронзу в категории до 85 кг. Он вошел в число призеров после того, как в 2016 году был лишен серебряной медали россиянин Апти Аухадов. Лашинда Димус из США, Зузана Гейнова из Чехии и Калиса Спенсер из Ямайка получат соответственно золото, серебро и бронзу в беге на 400 метров с барьерами, поскольку первоначальная победительница, россиянка Наталья Антюх, была лишена победы в декабре 2022 года.