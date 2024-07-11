Фильтрация от МОК: кто проверяет наших олимпийцев и сколько это стоит?

Список российских спортсменов, которые согласны выступать на Олимпиаде-2024, сократился до минимума. Сейчас в нем 16 человек (включая единственного борца Мамедова, с которым еще «будут разговаривать» в федерации).

Зато отказников гораздо больше: команды дзюдо, тхэквондо, борьбы (кроме того же Мамедова)… Все эти виды спорта уже попробовали нейтральный статус, заработали лицензии, но отказались от них из-за недопуска на Игры лидеров.

Вот слова президента Федерации дзюдо Сергея Соловейчика для «Матч ТВ»:

«Да, мы понимали, что нас будет проверять агентство Sportradar. Они проверяли наших спортсменов, их высказывания в СМИ, соцсетях на причастность к СВО. Все полтора года отборочных соревнований наша сборная постоянно находилась под проверкой этого агентства, за работу которого мы платили».

Агентство Sportradar — новое имя в медийном поле вокруг российского допуска в Париж. Мы слышали про критерии от международных федераций и МОК, специально созданные комиссии, но что за Sportradar? Чем они занимаются, кто им платит? И реально ли они могут повлиять на то, кого пускают на Игры? Мы во всем разобрались.

Сколько стоит проверка «нейтральности»? Мамиашвили назвал точную цифру

● Сначала база. Международные спортивные структуры во многих вопросах пользуются услугами подрядчиков.

Скажем, допинг-офицеры, которые собирают пробы, тоже трудоустроены не в WADA (или сейчас ITA, International Testing Agency), а в одном из международных агентств. WADA или международная федерация оплачивают нужное количество проб, а планированием и самим тестированием уже занимаются сотрудники агентства.

То же самое с подготовкой отчетов и исследований. Скажем, «независимые расследователи» Ричард Паунд и Ричард Макларен стали авторами докладов про российский допинг именно по такой схеме: WADA заказало им — как независимым специалистам — работу, а потом ее оплатило.

● После появления рекомендаций МОК те международные федерации, которые решили прислушаться, столкнулись с необходимостью как-то фильтровать заявки российских спортсменов. Учитывая, что речь может идти о нескольких сотнях заявок, которые нужно оперативно рассмотреть, это огромный объем дополнительной работы. По привычной схеме привлекли подрядчиков.

По информации Спортс, рассмотрением заявок для выступления на международных соревнованиях (пока речь не идет об Олимпиаде) занимались две швейцарские компании, крупнейшая из них — Sportradar.

Работу этой компании оплачивали международные федерации. Но по факту они выставляли счет российской стороне, а затем перенаправляли полученные средства. Сумма тоже не секрет: босс борцов Михаил Мамиашвили в конце апреля сообщил, что за 2023 год получил счет на 100 тысяч швейцарских франков (примерно 103 тысячи евро) «за проверку причастности спортсменов к силовым структурам».

● На самом деле компания Sportradar, конечно, проверяла не только графу «спортклуб» в протоколах напротив каждого из претендентов на нейтральный статус.

Специалисты компании работают по строго заданным критериям. По информации Спортс, сюда входит проверка соцсетей, протоколов соревнований, публичных высказываний, появлений на мероприятиях, а также инсайдерской информации, в том числе полученной от украинской стороны.

Естественно, никаких решений Sportradar не принимает. Агентство только предоставляет информацию.

● Кто такие Sportradar? Агентство основано в 2001 году и базируется в Швейцарии. Специализируется на сборе и анализе данных, имеющих отношение к спорту. Сейчас у Sportradar более 900 клиентов: беттинговые и телекомпании, профессиональные лиги (НХЛ, НБА, МЛБ, NASCAR), международные федерации (ФИФА, УЕФА, ITF) и сам МОК.

Вот фото с главой отдела этики МОК Пакеретт Жерар-Цапелли с подписания «меморандума о взаимопонимании» в 2015 году. Тогда стороны договорились о сотрудничестве с целью предотвращения договорных исходов в разных видах спорта.

Как стало известно Спортс, сейчас МОК также пользуется данными Sportradar для принятия решения о допуске российских спортсменов на Олимпиаду. Хотя решения принимает, как и было объявлено, специальная комиссия.

● Очевидно, именно данные Sportradar имелись в виду, когда Сергей Соловейчик рассказывал об общении со спортивным директором МОК Китом Макконеллом:

«В диалоге с нашей стороны было сказано, что если бы нам изначально сообщили, что существуют какие-то другие критерии отбора, то мы бы подумали, надо ли вообще на это идти. Но нам заявили правила, которые мы выполнили, а теперь нас снова не пускают.



Когда мы это сказали, то на следующий день спортивный директор МОК снова вышел на нас и предложил пообщаться. Его предложение заключалось в том, чтобы еще раз обсудить список, но пройтись поименно».

Предложение «пройтись поименно» Соловейчик отверг, российские дзюдоисты в Париж не едут всем составом.

Почему, если проверяет и для МОК, и для международной федерации один и тот же Sportradar, спортсмена пускают на международные старты, но не пускают на Олимпиаду?

Видимо, дело в критериях. В случае с МОК они более строгие.

Тут, кстати, спрятана и одна из версий, почему комиссия МОК отцепляет от Игр в основном лидеров (во всех видах среди не допущенных — олимпийские чемпионы и первые номера команд).

Как правило, они активнее ведут соцсети, чаще дают интервью, получают больше приглашений на мероприятия. А значит, имеют больше шансов дать Sportradar или их коллегам повод зацепиться. Чем меньше материала для анализа, тем выше шансы, что ничего предосудительного не найдут.

Кажется, принцип «молчание — золото» снова актуален.