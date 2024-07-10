На Олимпиаде-2024 будет не больше 16 россиян. Почему так получилось?

Заявка россиян на Олимпиаду-2024

Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина.

Велошоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица.

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко.

Плавание: Евгений Сомов.

Вольная борьба: Шамиль Мамедов (вопрос уточняется).

Формирование списка участников Олимпиады-2024 выходит на финишную прямую, и можно смело констатировать: «борьба за права спортсменов», анонсированная МОК, обернулась фарсом. В заявке на Париж всего 15 атлетов с российским паспортом, и почти половина из них постоянно проживают и тренируются за границей. Это всего три процента от численности нашей делегации на Олимпиаде-2012 — последних летних Играх, где не было приключений с допуском. Три года назад даже в условиях жестких антидопинговых и ковидных ограничений мы возили в Токио 336 спортсменов. Возможно, уменьшение представительства России до уровня карликовых государств и было целью «правозащитника» Томаса Баха. Но, надо признать, что много ответных шагов в этом направлении сделано и с нашей стороны. Попытаемся разобраться, как же мы пришли к нынешнему очень своеобразному итогу.

Непреодолимый путь

Первым делом надо отметить, что у нас в стране и даже в спортивном сообществе много сторонников тотального бойкота Парижа. Ситуация, в которой люди спорта выступают против этого самого спорта, выглядит немного дико, но такова реальность. Призывы запретить выступление на ближайшей Олимпиаде всем россиянам без разбора звучали с весны 2023 года, когда железный занавес на международные старты начал немного приоткрываться, и стало понятно: издевательства над российскими спортсменами со стороны прозападных олимпийских чиновников на этом не заканчиваются. Тем не менее, бойкот как стратегия на официальном уровне не одобрялся никогда.

12 сентября 2023 года Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что выступление на Олимпиаде без флага — это личный выбор каждого спортсмена. После этого политическое и спортивное руководство страны, критикуя антироссийские выпады МОК, всегда подчеркивало: мы не собираемся окончательно рвать отношения с международными спортивными структурами и повторять ошибку 1984 года с безоговорочным отказом от Игр. Ни одному российскому спортсмену на государственном уровне не предъявлено ультиматума с запретом на выступление в Париже. Другой вопрос, что дорога на Олимпиаду-2024 по разным причинам оказалась практически непреодолимой.

Свою роль сыграли множество факторов — крайне недружественные действия МОК, сложные отношения с разными международными структурами и позиция отечественных спортивных руководителей. Многие из глав национальных федераций почему-то решили, что это они, а не кандидаты на поездку в Париж должны сделать «личный выбор». Наверное, это во многом было спровоцировано традиционным инфантилизмом многих российских спортсменов. Но факт остается фактом — против позиции своих политизированных боссов выступили единицы. А во время дискуссий о поездке в Париж мы в основном слышали точку зрения спортивных функционеров, а не тех, кого данная ситуация затрагивала непосредственно.

На подножку уходящего поезда

Коротко перечислю расклады, чтобы не бросать тень на тех, у кого не было ни единого шанса попасть на Олимпиаду-2024. МОК изначально сократил количество наших кандидатов на Париж почти вдвое, не допустив на международные старты представителей командных видов спорта и коллективных дисциплин. Таким образом за бортом Игр сразу оказались синхронное плавание, футбол, баскетбол (классический и 3×3), волейбол (классический и пляжный), гандбол, водное поло, регби-7, хоккей на траве. Правда, в большинстве этих видов мы потеряли шансы еще два года назад, не попав из-за санкций в отборочные циклы. Некоторые международные федерации (например, гандбольная) выражали по этому поводу сожаление, но никто не решился идти наперекор МОК.

Хотя варианты двигаться своим путем, как выяснилось, были. Это показала легкая атлетика и серфинг, наплевавшие на мнение Томаса Баха и не допустившие наших спортсменов до своих стартов даже в нейтральном статусе. Глава World Athletics Себастьян Коу показывает себя отъявленным русофобом уже почти 10 лет — за этого время одна из самых успешных легкоатлетических сборных практически уничтожена.

Помимо игровиков, синхронисток, атлетов и серфингистов, из списка российских кандидатов на Игры-2024 сразу исчезли представители видов спорта, где обор на Олимпиаду осуществлялся по рейтингу. После решения МОК о частичном снятии санкции, которое было принято в марте 2023 года, некоторые международные федерации раскачивались еще полгода и даже больше. В результате шансов набрать необходимое количество баллов из-за пропуска ключевых стартов у наших соотечественников не было в бадминтоне, настольном теннисе, брейк-дансе, скейтбординге, скалолазании, конном спорте, триатлоне, маунтинбайке, BMХ и велотреке. В гольфе необходимый рейтинг набрала Наталия Гусева, но она сразу предпочла отказаться от Парижа-2024.

Попытались вскочить на подножку уходящего поезда, несмотря на ослабление сборных (из-за недопуска на соревнования представителей ЦСКА и «Динамо», а также из-за отказов в визах на отборочные старты), наши сборные по гребле на байдарках и каноэ, прыжкам на батуте и спортивной стрельбе. Причем, руководители этих национальных федераций избрали осторожную тактику, практически не афишируя свои попытки. В итоге у каноистов и батутистов получилось зацепиться за олимпийский шанс (хотя и по минимуму), а у стрелков — нет. Проблем с рейтингом не было в теннисе и велошоссе, где россияне выступали в нейтральном статусе с весны 2022 года — в итоге представители этих видов спорта сейчас составляют 67 процентов нашей заявки.

Гольфистка Наталия Гусева отказалась ехать на Олимпиаду-2024 | Источник: AP 2023

Отказ от участия

И здесь мы подходим к самому спорному моменту саги с Парижем-2024 — добровольному или добровольно-принудительному отказу от участия в отборе или от уже завоеванных лицензий. Ситуации в разных видах спорта тоже очень разные, но дискуссия на эту тему в свое время полыхала громкая. За поездку в Париж (при условии, что спортсменам не придется подписывать декларации, нарушающие законы России) высказывались вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин. В начале мая Левитин перестал быть куратором спортивного направления, а Матыцин покинул министерство спорта. В итоге однозначной позиции «за» или «против» выступления наших нейтралов на Олимпиаде государственные органы РФ так и не озвучили.

Определяющими для многих видов спорта стали личные точки зрения глав национальных федераций, среди которых оказались яростные противники выступления без флага. Резкое неприятие нейтрального статуса высказывали президент ОКР Станислав Поздняков, руководитель нашей художественной гимнастики Ирина Винер, главный фехтовальщик страны Ильгар Мамедов и глава российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин. Чуть менее эмоционально, но также твердо против условий нейтрализации выступали Василий Титов (спортивная гимнастика), Владимир Сальников (плавание), Максим Агапитов (тяжелая атлетика) и Татьяна Кириенко (бокс). Решение отказаться от участия в отборе на условиях международных федераций приняли также в академической гребле, парусном спорте, стрельбе из лука и современном пятиборье. Пятиборцы в конце концов добились изменения условий допуска, но к тому времени отбор на Олимпиаду уже закончился.

Вообще-то критерии МОК и позиция руководства России предполагали, что спортсмены будут самостоятельно заявляться на отборочные старты и затем — на Игры. Однако против воли руководителей национальных федераций это сделали всего пять россиян — пловцы Юлия Ефимова и Евгений Сомов, представители парусного спорта Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков, а также пятиборка Ульяна Баташова. Ну, это если не считать наших соотечественников, которые после февраля 2022 года сменили спортивное гражданство, в том числе ради попытки пробиться в Париж. А такие случаи имели место, например, в плавании, фехтовании, академической гребле, легкой атлетике, велоспорте, теннисе, спортивной борьбе, дзюдо…

Пловчиха Юлия Ефимова | Источник: РИА "Новости"

Личные мотивы

Самым обидным бойкот россиянами квалификационных стартов, наверное, стал в спортивной и художественной гимнастике. Ведь если, к примеру, в плавании или в тяжелой атлетике мы получили неприемлемые условия получения нейтрального статуса, то президент международной гимнастической федерации Моринари Ватанабе изначально был настроен в отношении россиян и белорусов более чем умеренно. И этим, например, воспользовались гимнасты из Белоруссии, принявшие участие в олимпийском отборе (правда, с переменным успехом). Конечно, наши спортсмены дружно говорят, что и сами не хотели бы выступать на Играх как «бомжи» (люди без роду без племени). Однако насколько такие заявления искренние, остается только догадываться.

Ведь в случае с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер на ситуацию с отбором явно наложился не только политический фактор. После поражения россиянок на Олимпиаде в Токио прославленный специалист пошла на конфликт с международной федерацией (FIG), получив дисквалификацию до 5 марта 2025 года. И это напряжение сказывается не только на самой Винер, но и на наших спортсменках, на тренерах и судьях, лишенных возможности работать на международных стартах. Безусловно, мировой художественной гимнастике плохо без страны, которая была законодателем мод на протяжении полувека. Но нам вариться в собственном соку тоже не здорово, особенно когда это, возможно, происходит по инициативе одного, пусть и очень авторитетного, руководителя. Отдельные турниры с участием «художниц» из дружественных стран не спасают.

Напомню, что после очень спорных результатов Игр-2020 Винер возложила вину за случившееся на главного судью олимпийского турнира Наталью Кузьмину, россиянку, давно проживающую в Японии. В качестве «мести» Всероссийской федерацией была отозвана кандидатура этого арбитра с выборов главы технического комитета FIG, что привело к хаосу в важнейшем судейском органе и резкому ослаблению наших позиций в международной федерации. Стоило ли случившееся на Олимпиаде-2020 таких глобальных последствий? И не получается ли так, что сейчас личный конфликт звездной наставницы негативно влияет на процесс возвращения наших девушек на международную арену?

Лала Крамаренко | Источник: РИА "Новости"

Отсутствие твердых гарантий

Есть мнение, что у советского бойкота американской Олимпиады-1984 была не только политическая подоплека. Руководитель НОК СССР Марат Грамов после второго места в медальном зачете Зимних Игр в Сараево панически боялся проиграть через полгода в «логове врага». И приложил все усилия, чтобы наша команда не поехала в Лос-Анджелес решением политбюро компартии. Не исключено, что у некоторых нынешних спортивных функционеров из России похожая логика. Многие из них утверждают, что нейтральные россияне не имеют морального права выступать в Париже, если у них нет шансов на медаль (хотя как подобное можно прогнозировать на таких непредсказуемых соревнования как Олимпиада?). А в случае с художественной гимнастикой после Токио-2020 даже второе место россиянок может быть воспринято как большая неудача.

Между тем, в нынешнем состоянии и при нынешних правилах FIG сборную России, если бы она оказалась в Париже, сложно было однозначно считать фаворитом. Во-первых, из-за отсутствия на чемпионатах мира и Европы на протяжении почти трех лет. Во-вторых, лидер нашей команды Лала Крамаренко в последнее время испытывает проблемы со здоровьем, и на недавних Играх БРИКС выступала «через не могу». В-третьих, на тех же Играх БРИКС основной состав нашей команды уступил в многоборье групповичкам из Нижнего Новгорода, которые не состоят в сборной и представляли на турнире Международную Ассоциацию «Небесная грация». То есть нет твердых гарантий, что на Олимпиаде-2024 в художественной гимнастике у россиянок случились бы два золота. И это тоже могла учитывать Ирина Винер, озвучивая политические резоны для отказа от нейтрального статуса.

Ухудшившиеся медальные перспективы наверняка держали в уме и руководители наших национальных федераций в спортивной борьбе и дзюдо, когда объявляли Играм-2024 командный бойкот после недопуска в Париж ряда лидеров. Таким образом мы, напомню, отказались от 12 путевок на Игры с уже одобренными кандидатурами (судьба индивидуальной заявки представителя вольной борьбы Шамиля Мамедова пока не ясна). Конечно, ослабляя наши сборные, выбивая российских лидеров со ссылкой на выдуманные критерии, МОК поступил незаконно и аморально. Ведь все «зарубленные» претенденты успешно прошли фильтры международных федераций, и претензии к ним возникли только на последнем этапе. Однако решение об отказе ехать на Олимпиаду почему-то озвучивали именно чиновники. А сами оставшиеся без главного старта жизни спортсмены по большей части скромно молчали.

Кривая вертикаль

Разумеется, политические интриги МОК — отвратительны, а процедура допуска россиян и белорусов к Играм унизительна и не имеет ничего общего с идеалами спорта. Поиск крамолы в соцсетях спортсменов — это вообще грубое нарушение прав человека, которые вроде бы так отстаивает Томас Бах. Руководители нашего спорта много сделали для того, чтобы компенсировать спортсменам, незаконно оказавшимся за бортом Олимпиады, хотя бы финансовые потери. Впервые в истории ОКР и некоторые регионы платят не за участие в соревнованиях и не за награды, а за то, что атлеты остались дома.

И все-таки сложившаяся ситуация уникальна. МОК анонсировал, что допуск спортсменов с российским паспортом на ОИ-2024 — индивидуальный. Высшее руководство страны объявило: ехать в Париж без флага — личный выбор каждого атлета. Так почему же последнее слово осталось за руководителями национальных федераций? Функционеры, как любые жители нашей страны, имеют право на гражданскую позицию. Однако в нынешней ситуации она почему-то автоматически стала и позицией подведомственных спортсменов. Корректна ли такая ситуация? И сделало ли министерство спорта хоть что-то для того, чтобы гарантировать свободу воли кандидатов на участие в Играх? Чтобы руководители с резкими взглядами на нейтральный статус не могли прикрываться лозунгами, что «мы единая команда» и «все за одного».

Речь не о том, надо ли ехать на Олимпиаду в принципе, или стоит ударить кулаком по столу, и показать МОК неприличный жест. Речь о том, что отдельные наши руководители имели возможность навязать спортсменам свою точку зрения. И она совсем не обязательно была связана с патриотическими установками или с большим жизненным опытом. Не исключено, что некоторые главы национальных федераций действовали сугубо в своих интересах — например, для того, чтобы избежать неприятностей в случае неудачных результатов Парижа. Увы, здесь наша знаменитая спортивная вертикаль, нацеленная на успех, показала себя не с лучшей стороны.

И в этой связи хочется обратить внимание на ситуацию с допуском россиян на Паралимпиаду в Париже. Без громких заявлений и пафоса Паралимпийский комитет России собирается отправить на Игры-2024 более сотни спортсменов с ограниченными возможности — некоторые из них уже прошли предварительную регистрацию. Конечно, впереди еще могут быть скандалы и отказы в допуске. И вообще, у паралимпийцев нехорошие воспоминания с пропущенными стартами в Рио-2016 и Пекине-2022. Однако в нынешней ситуации функционеры ПКР просто качественно выполняют свою работу — делают все для того, что на первом месте в жизни атлетов оказался спорт, а не какие-то другие резоны.