Александр Карелин примет участие в международном форуме «Россия — спортивная держава»

5 ноября на «Самара Арене» пройдет сессия под названием «Воспитание борьбой», где легендарный спортсмен выступит в роли модератора обширной дискуссии о проекте «Выбор сильных».
В секторе «С» стадиона «Солидарность Самара Арена» 5 и 6 ноября с 9:00 в рамках фестиваля «Ты в спорте» команда проекта «Выбор сильных» проведет мастер-классы для ребят от 6 до 16 лет. Региональный координатор проекта, президент Самарской областной федерации спортивной борьбы и депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин пригласил самарцев на площадки, отметив, что благодаря спорту формируются дисциплина, воля и характер.
— Дети смогут познакомиться с дзюдо, самбо, греко-римской и вольной борьбой, панкратионом и грэпплингом, пообщаться с победителями международных соревнований и тренерами, почувствовать себя частью большого спортивного движения, — уточнил он.
Напомним, форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября. На мероприятии соберутся ведущие спортсмены, тренеры, общественные деятели и представители власти. Среди ключевых направлений работы — развитие молодежного и детского спорта, создание среды, в которой сила духа станет главным капиталом страны.