Александр Карелин примет участие в международном форуме «Россия — спортивная держава»

В секторе «С» стадиона «Солидарность Самара Арена» 5 и 6 ноября с 9:00 в рамках фестиваля «Ты в спорте» команда проекта «Выбор сильных» проведет мастер-классы для ребят от 6 до 16 лет. Региональный координатор проекта, президент Самарской областной федерации спортивной борьбы и депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин пригласил самарцев на площадки, отметив, что благодаря спорту формируются дисциплина, воля и характер.