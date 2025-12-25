Ричмонд
Двукратный чемпион России по борьбе Шаваев сменил спортивное гражданство

Спортсмен будет выступать за Киргизию.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион России по вольной борьбе Малик Шаваев сменил спортивное гражданство и будет выступать за Киргизию. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Шаваев сменил спортивное гражданство. Он будет выступать за Киргизию. Мы получим за него компенсацию. Это не лидер сборной, нормальная практика. Большая ли компенсация? Хотелось бы больше», — сказал Мамиашвили.

Шаваеву 29 лет. Также он является победителем Игр БРИКС 2024 года.