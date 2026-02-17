С прославленного российского чемпиона сняли обвинения в допинге

Мамиашвили отметил, что ITA не принесло извинений Гацалову. «Конечно, после таких разбирательств осталось много вопросов к компетентности самих обвинителей, так и не принесших извинения Гацалову, хотя бы за то, что в период расследования (более полугода) он был отстранен от должности главного тренера сборной и был лишен права получать зарплату и положенные ему выплаты за спортивные достижения», — сказал глава ФСБР.