С прославленного российского чемпиона сняли обвинения в допинге

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сняло обвинения с олимпийского чемпиона 2004 года по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова, сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
ITA 13 мая объявило о временном отстранении Гацалова на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Агентство обвинило спортсмена в употреблении запрещенного ипаморелина в 2015 году. Гацалов был временно отстранен от должности главного тренера сборной России. 4 июня федерация сообщила, что на должность рекомендован бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Денис Царгуш, занимавший пост старшего тренера национальной команды.
«Считаю, что цинизма этой истории придают не столько длительные сроки формирования обвинения (без малого 10 лет), сколько желание как можно сильнее уязвить российскую сторону в лице атлета, олимпийского чемпиона и многократного победителя чемпионатов мира, занимающего уже высокую позицию главного тренера национальной сборной», — приводятся слова Мамиашвили на сайте ФСБР.
«И с этим справились! Скрупулезно вникли во все претензии в адрес нашего товарища. Нашлись неравнодушные — выделили достаточное финансирование на юридическую защиту честного имени Гацалова. Подобрали опытных адвокатов. В детали отстаивания интересов вникать не буду, но вынужден сказать одно — очередные голословные обвинения, спровоцированные Родченковым и умело переформатированные в выгодное для себя русло мировыми спортивными институтами, полностью сняты с Хаджимурата Гацалова», — заявил глава ФСБР.
Мамиашвили отметил, что ITA не принесло извинений Гацалову. «Конечно, после таких разбирательств осталось много вопросов к компетентности самих обвинителей, так и не принесших извинения Гацалову, хотя бы за то, что в период расследования (более полугода) он был отстранен от должности главного тренера сборной и был лишен права получать зарплату и положенные ему выплаты за спортивные достижения», — сказал глава ФСБР.
Гацалову 43 года, он является олимпийским чемпионом Игр в Афинах (2004), пятикратным чемпионом мира (2005−2007, 2009, 2013), трехкратным чемпионом Европы (2003, 2004, 2006) и трехкратным обладателем Кубка мира (2002, 2003, 2007). Гацалов был назначен на пост главного тренера сборной России по вольной борьбе в ноябре 2022 года.