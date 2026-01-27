Базовое упражнение, от которого отказываются звезды спорта

Подготовка Болта строилась вокруг беговой механики, ускорений, плиометрики и развития мощности без утяжеления. Много раз он повторял отдельные движения — бег с высокими коленями, чтобы бежать технично и не тратить силы. Затем прыжки — на тумбу, в длину с места, через барьеры, чтобы ноги стали как тугие пружины и отталкивались от земли мгновенно. Он не приседал со штангой, а шлифовал технику. Такой подход позволил сохранить взрывную скорость до самого завершения карьеры в 2017 году и избежать серьезных проблем со спиной, которые нередко преждевременно ставят точку в карьере спринтеров.