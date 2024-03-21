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18:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Подписавшего рекордный контракт бейсболиста обокрал его переводчик

Переводчика японского бейсболиста Сёхея Отани, подписавшего рекордный контракт в истории спорта с «Доджерс», уволили за кражу у спортсмена $4,5 млн.

Источник: Reuters

Как сообщает ESPN, Иппей Мидзухара, переводчик бейсболиста, оказался замешан в скандале со ставками на спорт, которые запрещены в Калифорнии. Мидзухара признался в 90-минутном интервью каналу в том, что проиграл на ставках $4,5 млн, а Отани помог ему покрыть этот долг, сделав переводы букмекеру самостоятельно. Мидзухара делал ставки с 2021 года, но, по его словам, никогда не ставил на бейсбол.

Интервью переводчика не вышло в эфир ESPN, а представители «Доджерс» внезапно отозвали все его заявления. Позднее адвокаты Отани выпустили сообщили о краже денег со счета, а Мидзухара признался, что бейсболист не знал о долгах и лудомании своего переводчика. Мидзухара уволен из «Доджерс». Игроки и тренеры команды, а также MLB не выпустили никаких заявлений.

Переводчик работал с Отани после его приезда в США в 2018 году и постоянно его сопровождал. Его зарплата составляла до $500 тыс в год.

Сёхей Отани в декабре 2023 года подписал с «Лос-Анджелес Доджерс» 10-летний контракт на $700 млн. Данный контракт стал самым крупным в истории мирового спорта. Прежний рекорд был установлен в июле 2020 года в американском футболе, когда квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс подписал 10-летнее соглашение с командой на сумму $503 млн.

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