Подписавшего рекордный контракт бейсболиста обокрал его переводчик

Как сообщает ESPN, Иппей Мидзухара, переводчик бейсболиста, оказался замешан в скандале со ставками на спорт, которые запрещены в Калифорнии. Мидзухара признался в 90-минутном интервью каналу в том, что проиграл на ставках $4,5 млн, а Отани помог ему покрыть этот долг, сделав переводы букмекеру самостоятельно. Мидзухара делал ставки с 2021 года, но, по его словам, никогда не ставил на бейсбол.

Интервью переводчика не вышло в эфир ESPN, а представители «Доджерс» внезапно отозвали все его заявления. Позднее адвокаты Отани выпустили сообщили о краже денег со счета, а Мидзухара признался, что бейсболист не знал о долгах и лудомании своего переводчика. Мидзухара уволен из «Доджерс». Игроки и тренеры команды, а также MLB не выпустили никаких заявлений.

Переводчик работал с Отани после его приезда в США в 2018 году и постоянно его сопровождал. Его зарплата составляла до $500 тыс в год.