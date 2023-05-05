Врач баскетбольного клуба ЦСКА высказался о состоянии Алексея Шведа

Врач ЦСКА Тимофей Гаев поделился подробностями о текущем состоянии Алексея Шведа, который подвергся нападению, в результате которого у баскетболиста диагностировали перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию.

«Мы сутки напролет вместе с лечащими врачами, вместе с Лешей находимся. Смотрим за динамикой его состояния. Травма у него достаточно тяжелая, но он бодр, весел, поддерживает с нами контакты. С удовольствием встречает всех тех, кто приходит его навестить. Поэтому у нас хорошие ощущения по поводу всей картины», — приводит слова Гаева «Матч ТВ».