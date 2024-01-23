Почеттино выведет «Челси» в финал Кубка лиги: прогноз на матч с «Мидлсбро»

Важная неделя для «Челси» при Почеттино. Сегодня лондонцы могут выйти в финал Кубка лиги, а в пятницу продолжить борьбу за Кубок Англии. Правда, стартовые позиции у «Челси» не очень хорошие: первый матч он проиграл «Мидлсбро» 0:1. После этого «синие» с трудом одолели «Фулхэм» в АПЛ благодаря голу Палмера с пенальти. Да, у «Челси» все те же проблемы. Команда мало создает и мало забивает, ей не хватает нападающего с инстинктом киллера. По игре можно выделить только Палмера (9 голов и 7 передач) и энергичного полузащитника Галлахера.
Для «Мидлсбро» это шанс выйти в первый финал с 2006 года, тогда он уступил «Севилье» в финале Кубка УЕФА. Сейчас команда под руководством Кэррика занимает 11-е место в чемпионшипе, но это не помешало ей дома победить «Челси» две недели назад. Тактика была простой: окопаться у своей штрафной и надеяться на контратаки. Это сработало, хотя моментов у лондонцев хватало. Удержать этот результат «Мидлсбро» было бы непросто и в оптимальном составе, а тут у них по разным причинам не будет половины команды, включая основного вратаря и двух форвардов.
У «Челси» тоже есть кадровые проблемы, но и так по уровню мастерства он превосходит команду чемпионшипа. Так что победа хозяев поля напрашивается, но она вряд ли будет крупная — проблемы с реализацией моментов у подопечных Почеттино никуда не делись. «Марафон» на победу «Челси» и тотал меньше 3,5 предлагает коэффициент 2,39. Хорошо смотрится и вариант «обе забьют — нет» за 2,00 в БК BetBoom. Все-таки отличиться на «Стэмфорд Бридж» команде Кэррика будет сложнее, чем при своих болельщиках.