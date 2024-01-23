Почеттино выведет «Челси» в финал Кубка лиги: прогноз на матч с «Мидлсбро»

Важная неделя для «Челси» при Почеттино. Сегодня лондонцы могут выйти в финал Кубка лиги, а в пятницу продолжить борьбу за Кубок Англии. Правда, стартовые позиции у «Челси» не очень хорошие: первый матч он проиграл «Мидлсбро» 0:1. После этого «синие» с трудом одолели «Фулхэм» в АПЛ благодаря голу Палмера с пенальти. Да, у «Челси» все те же проблемы. Команда мало создает и мало забивает, ей не хватает нападающего с инстинктом киллера. По игре можно выделить только Палмера (9 голов и 7 передач) и энергичного полузащитника Галлахера.

Важная неделя для «Челси» при Почеттино. Сегодня лондонцы могут выйти в финал Кубка лиги, а в пятницу продолжить борьбу за Кубок Англии. Правда, стартовые позиции у «Челси» не очень хорошие: первый матч он проиграл «Мидлсбро» 0:1. После этого «синие» с трудом одолели «Фулхэм» в АПЛ благодаря голу Палмера с пенальти. Да, у «Челси» все те же проблемы. Команда мало создает и мало забивает, ей не хватает нападающего с инстинктом киллера. По игре можно выделить только Палмера (9 голов и 7 передач) и энергичного полузащитника Галлахера.

Важная неделя для «Челси» при Почеттино. Сегодня лондонцы могут выйти в финал Кубка лиги, а в пятницу продолжить борьбу за Кубок Англии. Правда, стартовые позиции у «Челси» не очень хорошие: первый матч он проиграл «Мидлсбро» 0:1. После этого «синие» с трудом одолели «Фулхэм» в АПЛ благодаря голу Палмера с пенальти. Да, у «Челси» все те же проблемы. Команда мало создает и мало забивает, ей не хватает нападающего с инстинктом киллера. По игре можно выделить только Палмера (9 голов и 7 передач) и энергичного полузащитника Галлахера.

Важная неделя для «Челси» при Почеттино. Сегодня лондонцы могут выйти в финал Кубка лиги, а в пятницу продолжить борьбу за Кубок Англии. Правда, стартовые позиции у «Челси» не очень хорошие: первый матч он проиграл «Мидлсбро» 0:1. После этого «синие» с трудом одолели «Фулхэм» в АПЛ благодаря голу Палмера с пенальти. Да, у «Челси» все те же проблемы. Команда мало создает и мало забивает, ей не хватает нападающего с инстинктом киллера. По игре можно выделить только Палмера (9 голов и 7 передач) и энергичного полузащитника Галлахера.

Важная неделя для «Челси» при Почеттино. Сегодня лондонцы могут выйти в финал Кубка лиги, а в пятницу продолжить борьбу за Кубок Англии. Правда, стартовые позиции у «Челси» не очень хорошие: первый матч он проиграл «Мидлсбро» 0:1. После этого «синие» с трудом одолели «Фулхэм» в АПЛ благодаря голу Палмера с пенальти. Да, у «Челси» все те же проблемы. Команда мало создает и мало забивает, ей не хватает нападающего с инстинктом киллера. По игре можно выделить только Палмера (9 голов и 7 передач) и энергичного полузащитника Галлахера.

Важная неделя для «Челси» при Почеттино. Сегодня лондонцы могут выйти в финал Кубка лиги, а в пятницу продолжить борьбу за Кубок Англии. Правда, стартовые позиции у «Челси» не очень хорошие: первый матч он проиграл «Мидлсбро» 0:1. После этого «синие» с трудом одолели «Фулхэм» в АПЛ благодаря голу Палмера с пенальти. Да, у «Челси» все те же проблемы. Команда мало создает и мало забивает, ей не хватает нападающего с инстинктом киллера. По игре можно выделить только Палмера (9 голов и 7 передач) и энергичного полузащитника Галлахера.

Важная неделя для «Челси» при Почеттино. Сегодня лондонцы могут выйти в финал Кубка лиги, а в пятницу продолжить борьбу за Кубок Англии. Правда, стартовые позиции у «Челси» не очень хорошие: первый матч он проиграл «Мидлсбро» 0:1. После этого «синие» с трудом одолели «Фулхэм» в АПЛ благодаря голу Палмера с пенальти. Да, у «Челси» все те же проблемы. Команда мало создает и мало забивает, ей не хватает нападающего с инстинктом киллера. По игре можно выделить только Палмера (9 голов и 7 передач) и энергичного полузащитника Галлахера.

Важная неделя для «Челси» при Почеттино. Сегодня лондонцы могут выйти в финал Кубка лиги, а в пятницу продолжить борьбу за Кубок Англии. Правда, стартовые позиции у «Челси» не очень хорошие: первый матч он проиграл «Мидлсбро» 0:1. После этого «синие» с трудом одолели «Фулхэм» в АПЛ благодаря голу Палмера с пенальти. Да, у «Челси» все те же проблемы. Команда мало создает и мало забивает, ей не хватает нападающего с инстинктом киллера. По игре можно выделить только Палмера (9 голов и 7 передач) и энергичного полузащитника Галлахера.

Важная неделя для «Челси» при Почеттино. Сегодня лондонцы могут выйти в финал Кубка лиги, а в пятницу продолжить борьбу за Кубок Англии. Правда, стартовые позиции у «Челси» не очень хорошие: первый матч он проиграл «Мидлсбро» 0:1. После этого «синие» с трудом одолели «Фулхэм» в АПЛ благодаря голу Палмера с пенальти. Да, у «Челси» все те же проблемы. Команда мало создает и мало забивает, ей не хватает нападающего с инстинктом киллера. По игре можно выделить только Палмера (9 голов и 7 передач) и энергичного полузащитника Галлахера.

Важная неделя для «Челси» при Почеттино. Сегодня лондонцы могут выйти в финал Кубка лиги, а в пятницу продолжить борьбу за Кубок Англии. Правда, стартовые позиции у «Челси» не очень хорошие: первый матч он проиграл «Мидлсбро» 0:1. После этого «синие» с трудом одолели «Фулхэм» в АПЛ благодаря голу Палмера с пенальти. Да, у «Челси» все те же проблемы. Команда мало создает и мало забивает, ей не хватает нападающего с инстинктом киллера. По игре можно выделить только Палмера (9 голов и 7 передач) и энергичного полузащитника Галлахера.

Важная неделя для «Челси» при Почеттино. Сегодня лондонцы могут выйти в финал Кубка лиги, а в пятницу продолжить борьбу за Кубок Англии. Правда, стартовые позиции у «Челси» не очень хорошие: первый матч он проиграл «Мидлсбро» 0:1. После этого «синие» с трудом одолели «Фулхэм» в АПЛ благодаря голу Палмера с пенальти. Да, у «Челси» все те же проблемы. Команда мало создает и мало забивает, ей не хватает нападающего с инстинктом киллера. По игре можно выделить только Палмера (9 голов и 7 передач) и энергичного полузащитника Галлахера.