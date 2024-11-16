UFC 309: Джонс — Миочич

В эти выходные самый молодой чемпион в истории UFC сразится против экс-обладателя пояса в тяжелом дивизионе. Что известно о подготовке Джонса, которого многие, включая главу промоушена Дану Уайта считают величайшим в истории MMA? В этом тренировочном лагере Джону помогал Гейбл Стивенсон — обладатель золотой медали Токио-2020 по вольной борьбе в категории до 125 кг. Также к команде Джонса присоединился Гордон Райан — самый титулованный атлет в мире грэпплинга и бразильского джиу-джитсу, пятикратный победитель ADCC. Гордон будет также одним из угловых Джонса. В его тренировочном лагере участвовал и титулованный боксер — Джозеф Паркер, чемпион мира по версии WBO. Стипе всегда демонстрировал в октагоне превосходные навыки бокса и борьбы, поэтому Джон привлек сильнейших атлетов из этих дисциплин к подготовке.