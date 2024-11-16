UFC 309: Джонс — Миочич

Джон Джонс — Стипе Миочич
- Джон Джонс (27 побед; 1 поражение, 1 NC; 10 KO, 7 SUB) — Стипе Миочич (20 побед, 4 поражения; 15 KO)
- Главный бой, титульный поединок в тяжелом весе, 5 раундов
- Коэффициенты в БК Winline: победа Джонса 1.11, победа Миочича 5.25
- Прогноз редакции: победа Джонса
В эти выходные самый молодой чемпион в истории UFC сразится против экс-обладателя пояса в тяжелом дивизионе. Что известно о подготовке Джонса, которого многие, включая главу промоушена Дану Уайта считают величайшим в истории MMA? В этом тренировочном лагере Джону помогал Гейбл Стивенсон — обладатель золотой медали Токио-2020 по вольной борьбе в категории до 125 кг. Также к команде Джонса присоединился Гордон Райан — самый титулованный атлет в мире грэпплинга и бразильского джиу-джитсу, пятикратный победитель ADCC. Гордон будет также одним из угловых Джонса. В его тренировочном лагере участвовал и титулованный боксер — Джозеф Паркер, чемпион мира по версии WBO. Стипе всегда демонстрировал в октагоне превосходные навыки бокса и борьбы, поэтому Джон привлек сильнейших атлетов из этих дисциплин к подготовке.
Бой Джона Джонса и Стипе Миочича уступает в медийной составляющей попыткам Тома Аспинэлла привлечь внимание к своей персоне за счет нападок на Джонса. В MMA-сообществе гадают, что Стипе может противопоставить Джону? Миочич эффективно использует боксерские комбинации, имеет нокаутирующий удар с двух рук, на протяжении всей карьеры демонстрировал элитный уровень борьбы. Среди главных козырей Стипе всегда была работа на ногах, быстрые передвижения в клетке. К 42 годам именно эти характеристики бойца-тяжеловеса могут быть на спаде, поэтому Джонс является сильнейшим фаворитом в данном противостоянии.
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер 2
- Чарльз Оливейра (34 победы, 10 поражений, 1 NC; 10 KO, 21 SUB) — Майкл Чендлер (23 победы, 8 поражений, 11 KO, 7 SUB);
- Легкий вес, 5 раундов
- Коэффициенты в БК Winline: победа Оливейры 1.32, победа Чендлера 2.92
- Прогноз редакции: бой не дойдет до решения за 1.13
49 досрочных побед одержали на двоих Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра в профессиональной карьере. После UFC 309 досрочных побед будет 50, а один из бойцов, вероятно, навсегда потеряет шанс подраться за чемпионский титул в UFC. После двухлетнего ожидания денежного боя с Конором Макгрегором, который продолжает разгребать проблемы с законом и здоровьем, экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер решил сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой. В случае победы американец намерен бросить вызов Исламу Махачеву. Учитывая симпатиим американской аудитории у «Железного Майка» действительно высокие шансы вновь стать претендентом № 1.
Четверо MMA-экспертов из команды CBS выбрали бразильца победителем в реванше. Портал Sherdog также уверен в победе Оливейры. Боец из США вернулся в команду Хенри Хуфта во время подготовки к столкновению с экс-чемпионом UFC в легком весе, а это значит основной акцент в работе Чендлера сделан на кикбоксерской работе. Причем в качестве основного спарринг-партнера выступал бывший обладатель титула в полусреднем весе Камару Усман. Чендлер голоден до побед после длительного простоя и наверняка с первых же секунд броситься на охоту за головой бразильца.
Крис Вайдман — Эрик Андерс
- Крис Вайдман (16 побед, 7 поражений; 6 КО/ТКО, 4 SUB) — Эрик Андерс (16 побед, 8 поражений; 9 КО/ТКО, 1 SUB).
- Бой в среднем весе, 3 раунда.
- Коэффициенты в БК Winline: победа Вайдмана 1.95, победа Андерса 1.86
- Прогноз редакции: победа Андерса
В 2021 году Крис Вайдман получил страшный перелом ноги во время поединка с Юрайей Холлом, тогда многие называли это концом карьеры для экс-чемпиона UFC в среднем весе. Американец вернулся в октагон в 2023 году, проиграв решением судей Брэду Таваресу, получив перелом другой ноги. В 2024 году на счету Криса победа над Бруно Сильвой спорным решений судей после остановки поединка, в котором было множество тычков пальцами в глаза, из-за которых бразилец не смог продолжать бой. За этот же отрезок времени Эрик Андерс провел 6 поединков, ему удалось выиграть лишь в половине из них.
В преддверии UFC 309 40-летний Вайдман рассказал журналистам, что провел отличный тренировочный лагерь, но чувствует, что завершение карьеры совсем близко. Многие фанаты давно ожидают момент, когда уроженец Нью-Йорка положит перчатки в центр клетки. Нынешний турнир в «Madison Square Garden» отличный шанс для бывшего чемпиона попрощаться с поклонниками. В большинстве выступлений, следовавших за потерей титула, Вайдман выглядел тенью себя прежнего, американцу явно не хватало былого атлетизма и физических кондиций.
37-летний Эрик Андерс попал в UFC после того, как переключился на смешанные единоборства из американского футбола. С момент старта профессиональной карьеры в MMA до дебюта в UFC прошло всего 2 года. В первых поединках бывший атлет Университета Алабамы продемонстрировал выдающиеся взрывные качества и ударную мощь. Однако этого не хватило, когда на пути Эрика встали мастеровитые бойцы — Лиото Мачида, Халил Раунтри, Тиаго Сантос. Прежний Вайдман имел бы громадное преимущество в схватке с Андерсом за счет борцовских навыков. Открытым является вопрос, насколько организм бывшего чемпиона UFC в среднем весе справился с экстремальными нагрузками тренировочного лагеря. Крис может не успеть дойти до ближней дистанции и получить серьезный урон, который приведет к досрочной остановке боя в пользу бывшего футболиста.
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