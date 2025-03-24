Матч Россия — Замбия 25 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

После уверенной победы над Гренадой (5:0) сборная России готовится к более серьезному сопернику — Замбии, занимающей 87-е место в рейтинге ФИФА. Африканцы приехали без ряда ключевых игроков, включая Даку и Сакалу, но даже в ослабленном составе выглядят серьезнее предыдущего соперника. Россияне же выйдут в боевом составе, и серия из семи побед с разницей 39:0 говорит сама за себя.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Прямую трансляцию матча Россия — Замбия можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», «Кинопоиске» и Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 25 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
Россия
Вратарь: Максименко.
Защитники: Вахания, Осипенко, Дивеев, Круговой.
Полузащитники: Комаров, Черников, Антон Миранчук.
Нападающие: Бакаев, Мусаев, Мостовой.
Пропустят матч: Головин, Тюкавин, Алексей Миранчук (вне заявки), Пиняев (травма), Сергеев, Обляков, Дзюба, Солдатенков, Фомин (покинули расположение сборной).
Замбия
Вратарь: Нсабата.
Защитники: Чепеши, Чонго, Чанда, Каманга.
Полузащитники: Кангва, Капумбу, Чисала.
Нападающие: Чилуфья, Мусонда, Сабобо.
Вне заявки остались — Дака, Л. Банда.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главным арбитром встречи назначен Аль-Накби Адель (ОАЭ).