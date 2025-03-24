Матч Россия — Замбия 25 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

После уверенной победы над Гренадой (5:0) сборная России готовится к более серьезному сопернику — Замбии, занимающей 87-е место в рейтинге ФИФА. Африканцы приехали без ряда ключевых игроков, включая Даку и Сакалу, но даже в ослабленном составе выглядят серьезнее предыдущего соперника. Россияне же выйдут в боевом составе, и серия из семи побед с разницей 39:0 говорит сама за себя.