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Матч Россия — Замбия 25 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Национальные команды России и Замбии встретятся в товарищеском матче в Москве.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

После уверенной победы над Гренадой (5:0) сборная России готовится к более серьезному сопернику — Замбии, занимающей 87-е место в рейтинге ФИФА. Африканцы приехали без ряда ключевых игроков, включая Даку и Сакалу, но даже в ослабленном составе выглядят серьезнее предыдущего соперника. Россияне же выйдут в боевом составе, и серия из семи побед с разницей 39:0 говорит сама за себя.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямую трансляцию матча Россия — Замбия можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», «Кинопоиске» и Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 25 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

Россия

Вратарь: Максименко.

Защитники: Вахания, Осипенко, Дивеев, Круговой.

Полузащитники: Комаров, Черников, Антон Миранчук.

Нападающие: Бакаев, Мусаев, Мостовой.

Пропустят матч: Головин, Тюкавин, Алексей Миранчук (вне заявки), Пиняев (травма), Сергеев, Обляков, Дзюба, Солдатенков, Фомин (покинули расположение сборной).

Замбия

Вратарь: Нсабата.

Защитники: Чепеши, Чонго, Чанда, Каманга.

Полузащитники: Кангва, Капумбу, Чисала.

Нападающие: Чилуфья, Мусонда, Сабобо.

Вне заявки остались — Дака, Л. Банда.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главным арбитром встречи назначен Аль-Накби Адель (ОАЭ).