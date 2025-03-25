Прогноз на матч Россия — Замбия 25 марта 2025 года: Карпин встретит сопротивление

Тренер сборной России Карпин назвал Замбию самым серьезным соперником за последнее время. Специалист сравнил силу гостей с Камеруном. Однако на этот матч не приедут главные звезды африканцев — нападающий «Лестера» Дака и вингер «Лечче» Банда. Отсутствие связано с проблемами при оформлении визы. При этом остальной состав хоть и громкими именами не переполнен, но выступает неплохо — семь матчей без поражений подряд. Тренирует Замбию Авраам Грант — специалист, который доводил «Челси» до финала Лиги чемпионов в 2008 году.