Прогноз на матч Россия — Замбия 25 марта 2025 года: Карпин встретит сопротивление

Сборная России продолжает легко обыгрывать соперников в товарищеских матчах. За последнее время удалось победить Бруней, Гренаду, Сирию и Вьетнам. На этот раз в Москву на матч прилетела Замбия, которая считается сильнее всех предыдущих оппонентов.
Коэффициенты букмекеров на матч Россия — Замбия
Букмекеры не сомневаются в победе хозяев: коэффициент на успех России составляет 1,22, на Замбию — 16,00. Ничья оценивается в 6,50. Голов ждут немало — тотал больше 2,5 можно взять за 1,50.
Прогноз на матч Россия — Замбия
Тренер сборной России Карпин назвал Замбию самым серьезным соперником за последнее время. Специалист сравнил силу гостей с Камеруном. Однако на этот матч не приедут главные звезды африканцев — нападающий «Лестера» Дака и вингер «Лечче» Банда. Отсутствие связано с проблемами при оформлении визы. При этом остальной состав хоть и громкими именами не переполнен, но выступает неплохо — семь матчей без поражений подряд. Тренирует Замбию Авраам Грант — специалист, который доводил «Челси» до финала Лиги чемпионов в 2008 году.
Сборная играет аккуратно и мало позволяет соперникам. Среди последних матчей выделяется игра с Кот-д'Ивуаром. Именитые соперники вышли на матч основным составом, но проиграли 0:1. Против России африканцы, наверняка, начнут привычно от обороны и будут пытаться сыграть на контратаках. Карпин охарактеризовал Замбию как физически хорошо готовую команду.
Сборная России тренируется вместе уже неделю. За это время игроки провели микроцикл и успели привыкнуть друг к другу. На новую встречу футболисты выйдут более готовыми. Карпин пообещал провести ротацию стартового состава и дать возможность сыграть каждому. Центральным нападающим, скорее всего, начнет Иван Сергеев, так как Артем Дзюба покинул сборную после первого матча.
Победа национальной команды, кажется, неизбежной — без лидеров Замбия не сможет дать отпор по игре в атаке. Однако оборона африканцев вряд ли сильно просядет. Ждем плотную игру с небольшим количеством голов.
Наш прогноз: хотя бы одна команда не забьет и Россия не проиграет — за 1,70. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем поставить на победу России и тотал меньше 3,5 — за 2,12.
Статистические тренды в играх России и Замбии
|Россия
|Замбия
|Не пропускает 9 матчей.
|Не проигрывает 5 матчей.
|Не проигрывает 10 последних игр.
|Не пропускала в 4 из 5 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов сделал прогноз на предстоящий матч. ODDS приводит ставку эксперта на игру: «Поставим так: тотал больше 4,5, потому что Сергеев заскучал, ему надо забивать. И другие наши атакующие игроки тоже хотят поправлять статистику. Давайте так: первый тайм — тотал больше 2,5, второй тайм — тотал больше 2,5. Замбия, наверное, не забьет, чистая победа сборной России».
Ставки на матч Россия — Замбия 25 марта 2025 года
Хотя бы одна команда не забьет и Россия не проиграет — 1,70.
Победа России и тотал меньше 3,5 — за 2,12.